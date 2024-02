Návrat hvězdného Bedarda se blíží, na led by se mohl podívat už příští týden

Connor Bedard je blízko ke svému návratu na ledové plochy. Na nich chyběl od 5. ledna kvůli zlomené čelisti.

Zranění si způsobil v zápase s New Jersey Devils. Po tvrdé srážce s Brendanem Smithem odjel na střídačku a do hry už se nevrátil. Dle rozhodčích však nešlo ani o faul.

Bedard ukázal, jak moc hokej miluje, už týden po operaci, kdy uprosil doktory, aby se mohl zapojit do bezkontaktního tréninku. Samotní spoluhráči byli překvapeni, že jej viděli trénovat. Je však třeba dodat, že na ledové ploše měl hned několik zákazů, mezi které patřila například střela s nápřahem. S celoobličejovým krytem se tak spíše udržoval alespoň v nějaké kondici, neboť neměl povoleno ani naplno bruslit.

Nyní už je na tom o poznání lépe a do tréninku může dávat mnohem více. Doktoři dokonce předali trenérskému štábu, že nejsou třeba dělat další snímky jeho čelisti, která by měla být úplně v pořádku.

„Doufáme, že skutečně naskočí za týden, jak bylo plánováno,“ řekl trenér Luke Richardson.

Connor Bedard se během rekonvalescence fanouškům NHL ukázal na All-Stars Game v Torontu. Nikoliv však v pozici borce, který by usiloval o individuální vítězství, nebo to týmové. Na to ještě zkrátka nebyl plně fit. Jednička draftu tak na ledě byla spíše jako speciální host. Bedard plnil roli nahrávače při střelecké soutěži, ve které by příští rok mohl sám ostatním hvězdám konkurovat.

„Řekl bych, že se cítím dobře a jsem připravený, ale léčba je potřeba dotáhnout do konce,“ uvědomuje si Bedard. „Každý, kdo má nějaké zranění, tak vám řekne, že je to frustrující. Nicméně se snažím do toho dávat maximum, abych byl plně připraven na návrat,“ dodal.

