Návrat kapitána? Toews naznačuje, že jeho kariéra možná nekončí! Pomohl detox v Indii

Jonathan Toews, legendární kapitán Chicago Blackhawks, který s týmem třikrát získal Stanley Cup, stále není připraven říci hokeji definitivní sbohem. Po více než roce mimo led kvůli zdravotním problémům se pro GQ otevřel o své neobvyklé cestě k uzdravení, která ho zavedla až do Indie.

Poté, co na jaře roku 2023 odehrál svůj poslední zápas, oznámil, že se během sezony 2023/24 na led NHL nevrátí. Přesto Toews nyní přiznává, že myšlenka na definitivní konec kariéry mu stále připadá vzdálená.

„Nevím, co přinese budoucnost, ale mám pocit, že můj příběh v NHL ještě není uzavřen,“ uvedl Toews v rozhovoru pro magazín GQ. „Mnoho hráčů, kteří skončili, mi řeklo, že touha být součástí týmu a soutěžit na ledě nikdy úplně nezmizí. Cítím to stejně. Ještě chci zjistit, kam mě cesta zavede.“

Toews zažil několik let plných fyzických a psychických výzev. Už v sezoně 2020/21 musel vynechat celou sezónu kvůli syndromu chronické imunitní odpovědi, což je vzácný stav způsobující vyčerpání a slabost. Později přibyly komplikace spojené s dlouhým covidem.

Po posledním zápase v dubnu 2023 se Toews rozhodl, že si vezme pauzu, aby dal svému tělu a mysli čas na uzdravení. „Nepokoušel jsem se podepsat novou smlouvu s žádným týmem,“ vysvětlil. „Věděl jsem, že potřebuji odstup, čas a prostor na to, abych zjistil, co moje tělo potřebuje.“

Zatímco fanoušci netrpělivě čekali na jeho návrat, Toews se rozhodl vyhledat pomoc netradičními způsoby. Na podzim roku 2023 se vydal na „cestu uzdravení“ do Indie, kde podstoupil pětitýdenní detoxikační program založený na starověké indické léčebné praxi.

„Zpočátku jsem byl skeptický,“ přiznal Toews. „Ale postupně jsem se otevřel myšlence, že by mi to mohlo pomoci. Teď, když se ohlédnu zpět, jsem vděčný, že jsem to podstoupil.“

Nyní, ve svých 36 letech, zůstává Toews plný naděje a odhodlání. I když uznává, že návrat na led NHL není zaručený, chce této šanci dát vše. „Chci si užít každý krok této cesty,“ říká s odhodláním.

Jonathan Toews je v historii Chicago Blackhawks zapsán zlatým písmem. S 372 góly a 883 body je šestým nejlepším střelcem klubu, zatímco jeho 1 067 odehraných zápasů ho řadí na páté místo. Jeho odkaz v NHL je nepopiratelný, ale otázka, zda se na led vrátí, stále visí ve vzduchu.

