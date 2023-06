Návrat legendy! Marleau bude pomáhat Sharks

Velmi známá tvář se opět objeví v dění okolo San Jose Sharks. Patrick Marleau je jednou z největších legend klubu. Jako hráč už sice delší dobu nepůsobí, nicméně své bohaté zkušenosti bude předávat dál.

Byl totiž najat jako trenér pro rozvoj hráčů a poradce pro hokejové operace.

Marleau odehrál 21 ze svých 23 sezón v NHL v týmu Sharks. Je jejich historickým lídrem v počtu odehraných zápasů (1 607), gólů (522) a bodů (1 111) a druhým v počtu asistencí (589) za Joe Thorntonem (804).

Bude pracovat jak s hráči Sharks, tak i s perspektivními talenty na farmě. Kromě toho bude působit jako poradce generálního manažera Sharks Mikea Griera, radit bude také v oddělení hokejových operací.

„Jsem nadšený, že se oficiálně vracím do organizace Sharks,“ řekl Marleau. „Těším se na práci s hráči na ledě, která jim pomůže naplno rozvinout jejich potenciál, a na sdílení zkušeností, které jsem získal během 23 let hraní v NHL. Těším se také na spolupráci s Mikem a jeho kolegy a na to, že se budu i nadále učit o hře a byznysové stránce hokeje.“

Třiačtyřicetiletý Marleau odehrál nejvíce zápasů v historii NHL (1 779), když překonal rekord legendárního Gordieho Howea. V dresech Sharks, Maple Leafs a Penguins nasbíral 1 197 bodů.

Marleau ukončil kariéru v NHL zhruba před rokem a letos v únoru se stal prvním hráčem Sharks, jehož číslo bylo vyřazeno.

„Málokdy se vám naskytne příležitost získat do své organizace někoho, kdo přináší takový charakter jako Patrick Marleau,“ řekl Grier. „Jako jeden z nejlepších hráčů své generace disponuje Patty snad neomezeným množstvím znalostí o hokeji.“

A pokračoval: „Možná ještě důležitější je, že byl základním kamenem toho, jak se Sharks v posledních dvou desetiletích stali jedním z nejvýraznějších klubů NHL, a ví, co je potřeba k vítězství a úspěchu v NHL. Jsme nesmírně rádi, že můžeme Pattyho přivést zpět do rodiny Sharks, protože pokračujeme v budování týmu, na který mohou být naši fanoušci hrdí.“

Share on Google+