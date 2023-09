Návrat na led? Musel by se stát zázrak, přiznává Price

Naposledy byl Carey Price nejvíce vidět, když na draftu zapomněl jméno Davida Reinbachera. Je spíše v ústraní, čemuž se nelze divit. Pod smlouvou sice stále je, nicméně návrat je v nedohlednu. Oficiálně to sice neodpískal, ale je tomu velmi blízko.

"Musel by se stát zázrak," odpověděl Price na otázku, jestli ho ještě nekdy uvidíme na ledě. "Stále mám smlouvu a stále chovám naději, že bych možná ještě mohl hrát, ale pravděpodobnost klesá každým měsícem."

Price vynechal celou sezonu 2022/23 poté, co v předchozím ročníku nastoupil pouze pětkrát. V létě 2021 totiž podstoupil těžkou operaci kolena, která mu zkomplikovala pozdní část kariéry.

Jeho koleno se zotavilo natolik, že může pohodlně žít běžný denní život, ale Price přiznal, že by nezvládal fyzické nároky, které v NHL jsou.

"Upřímně řečeno, právě teď to prostě nepůjde," řekl Price portálu The Athletic. "Koleno prostě není v takovém stavu, abych mohl pravidelně chytat. Takže se zatím budu jen dál snažit rehabilitovat koleno do stavu, kdy bude dokonale použitelné pro život."

Price loni v říjnu uvedl, že nemá v plánu končit kariéru. Šestatřicetiletá ikona Habs má smlouvu ještě na tři sezony na 10,5 milionu dolarů ročně, ale vypadá to, že zbytek smlouvy pravděpodobně stráví na listině dlouhodobě zraněných.

Klub však má rád, hokej také. I proto se zmínil, že je otevřený myšlence přidat se v budoucnu k vedení Canadiens v nějaké funkci.

"V nejbližší době nechci brát nic na plný úvazek, protože mám mladou rodinu, kterou chci vidět vyrůstat. Chci být u toho," řekl. "Ale určitě si nechávám tuto možnost otevřenou do budoucna, až budou ve věku, kdy budou mít i někoho jiného než tátu."

Na návrat na led to tedy nevypadá, ale i tak je kariéra působivá. Price si toho je vědom a je na to náležitě hrdý.

"Jsem velmi hrdý na to, že jsem byl patnáct let součástí Montrealu. Na to mohu být velmi pyšný," řekl Price. "Když se rozhlédnete po celé lize, není mnoho hráčů, kteří odehrají celou kariéru v jedné organizaci. A být brankářem Montrealu Canadiens po celou kariéru je něco, čeho si nesmírně vážím."

