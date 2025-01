Návrat NHL do Arizony? V poušti střádají ambiciózní plán

Maricopa County zahájila rok 2024 první schůzí správní rady, na které nově zvolený předseda Thomas Galvin představil svůj plán na návrat NHL do této oblasti. Po odchodu Arizona Coyotes do Salt Lake City, kde nyní působí pod názvem Utah Hockey Club, zůstala Arizona bez hokejového týmu. Galvin popsal ztrátu profesionálního sportovního týmu jako jeden z největších neúspěchů posledních let.

Thomas Galvin se nechal inspirovat slavným citátem Wayna Gretzkyho, který říká, že „minete 100 % střel, které nevystřelíte“. Na základě této myšlenky oznámil, že zakládá poradní výbor složený z klíčových lídrů, kteří se budou snažit o návrat NHL do oblasti. Podle Galvina už proběhlo několik jednání s komisařem NHL Garym Bettmanem, který projevuje zájem spolupracovat na identifikaci nového majitele klubu a nalezení ideální lokality pro moderní hokejovou arénu.

Arizona Coyotes strávili v oblasti 27 sezon, ale opakované problémy při hledání trvalého stadionu nakonec vedly k jejich odchodu. Po osmnácti letech skončilo partnerství s městem Glendale, kde tým hrál v aréně Gila River, nyní přejmenované na Diamond Desert Arena. Poslední dvě sezony působili Coyotes v Mullett Areně, což je menší zařízení na Arizona State University s kapacitou pouhých 5 000 míst. Tým se pokusil prosadit výstavbu nové arény a zábavní čtvrti poblíž letiště Sky Harbor prostřednictvím hlasování obyvatel Tempe, avšak tento návrh nebyl schválen.

Neschopnost najít stabilní zázemí nakonec vedla k tomu, že NHL začala hledat jiné možnosti a klub byl prodán do Utahu. V dubnu minulého roku zakoupili tým majitelé Utah Jazz, Ryan a Ashley Smithovi, za částku 1,2 miliardy dolarů. Po této transakci byli Coyotes oficiálně mimo hru.

Komisař NHL Gary Bettman tehdy uvedl, že tým by mohl být reaktivován, pokud by bývalý majitel Alex Meruelo dokázal během pěti let postavit vhodnou arénu. Meruelo si sice po prodeji ponechal práva na název, logo a značku Coyotes, ale nakonec své plány na výstavbu nové arény opustil poté, co ztroskotal pokus o získání klíčového pozemku.

NHL potvrdila, že Meruelo by musel vrátit miliardu dolarů, které za tým obdržel, aby mohl proces reaktivace zahájit. Tento vývoj situace však naznačil, že bývalý majitel už nemá zájem pokračovat v úsilí o návrat týmu do Arizony. Komisař Bettman v té době také vyjádřil přesvědčení, že Arizona zůstává atraktivním trhem pro NHL, a uvedl: „Věříme, že hokej v této oblasti má své místo. Stále podporujeme tento trh a potřebujeme novou arénu.“

Galvin ve svém projevu zmínil, že v průběhu prosince proběhla jeho virtuální schůzka s Bettmanem, na které se oba shodli, že návrat NHL do Arizony je reálnou možností. Bettman potvrdil, že liga je ochotna spolupracovat na hledání nového majitele i vhodné lokality.

