Návrat po tisíci dnech. Landeskog znovu na ledě, dojalo ho přivítání dětí

Když se Gabriel Landeskog během rozbruslení ohlédl k tribunám a spatřil v první řadě své dvě děti, měl co dělat, aby udržel emoce na uzdě. Po téměř tříleté absenci se kapitán Colorada vrátil do zápasu NHL – a bylo to návratem, na který se nezapomíná.

Po 1032 dnech bez startu v soutěžním utkání naskočil do třetího duelu série s Dallasem. Na tribuně ho sledovali pětiletá Linnea a čtyřletý Luke s nápisem „Jsme na tebe hrdí, tati!“ – a s úsměvem od ucha k uchu.

„To byl okamžik, kdy jsem měl opravdu namále. Vidět je tam, s tím nápisem a výrazem v očích... to si zapamatuju navždy,“ řekl Landeskog po zápase. „Asi si celou tu dobu mysleli, že si vymýšlím, že opravdu hraju hokej. Dneska jsem jim to konečně mohl ukázat.“

Rodina se mu od posledního startu rozrostla, v létě očekávají s manželkou další přírůstek. Téměř tři roky mimo led jsou znát – nejen fyzicky, ale i lidsky. Přesto to nebylo na Landeskogovi znát. V čase 13:16, který na ledě strávil, předvedl několik důrazných hitů, dobrých přihrávek i vyhraných soubojů. Symbolicky hned první tvrdý střet přišel proti starému parťákovi Mikkovi Rantanenovi.

Colorado podlehlo v prodloužení 1:2, ale Landeskogův návrat zůstal hlavním tématem večera.

„Vletěl do toho bez váhání. Našel si tempo, zapojoval se do hry s pukem i bez něj. Vzhledem k té pauze podal výborný výkon,“ ocenil trenér Jared Bednar. „Na to, že to byl jeho první zápas v NHL po takové době, si vedl víc než dobře.“

Fanoušci ho přivítali s velkou vřelostí. Už při rozbruslení znělo arénou skandování „Landy“. Během první reklamní přestávky klub odvysílal krátké video s vzkazy příznivců, které Landeskog odměnil zvednutím hole a úsměvem. Z ochozů se pak spustil transparent s nápisem „Vítej zpátky, kapitáne.“

Landeskog se v posledních týdnech rozehrával ve farmářském celku Colorado Eagles. Sám připustil, že forma ještě není ideální, ale těší ho, že má kam růst.

„Cítil jsem se dobře – nohy šlapaly, fyzicky jsem se cítil silný,“ zhodnotil. „Ale herně je pořád co zlepšovat. Čtení hry, načasování, rozhodování… Ale beru to jako pozitivní věc. Věřím, že zápas od zápasu se to bude zlepšovat.“

