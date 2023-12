Návrat po zranění? Vím, že můžu být lepší, hlásí Svečnikov

Andrej Svečnikov se stále zotavuje ze zranění, které utrpěl v březnu. Tehdy také podstoupil operaci, při níž mu byl opraven přetržený zkřížený vaz v pravém koleni. V této sezoně sice už hraje a koleno se zlepšuje, ale ví, že to ještě nějakou dobu potrvá, než se bude cítit jako obvykle.

„Vím, čeho jsem schopný, ale ještě to nepředvádím. Vím, že můžu být lepší,“ řekl Svečnikov. „Ale časem se to bude jen zlepšovat. Chyběl jsem osm měsíců a je těžké něco takového nebrat v potaz, ale člověk na to musí zapomenout a začít se snažit hrát svou hru.“

V důsledku zranění vynechal Svečnikov závěrečných 18 zápasů minulé sezony a celé play off. Před zraněním byl s 55 body (23 gólů, 32 asistencí) v 64 zápasech druhým nejproduktivnějším hráčem Caroliny. Následně vynechal i prvních osm zápasů tohoto ročníku, než se na konci října vrátil. V 15 zápasech si zatím připsal 11 bodů (1 gól a 10 asistencí).

„Když se to stalo, doktor říkal, že bude trvat šest měsíců až rok, než se budu cítit normálně, a těch pár měsíců ještě potřebuji,“ přiznal Svečnikov. „Jsou chvíle, kdy jdete k mantinelu a trochu se o to bojíte.“

Svečnikov se však v poslední době dostává do formy, dohromady si v posledních sedmi zápasech připsal sedm bodů (jeden gól a šest asistencí).

„Myslím, že jeho čísla ještě nejsou taková, jaká by chtěl, ale je to talentovaný hráč, a pokud chceme mít úspěch, potřebujeme, aby byl na svých sto procentech,“ ví dobře trenér Caroliny Rod Brind'Amour. „Myslím, že na té úrovni ještě není, ale přijde to. Vypadá dobře, a když s ním mluvíte, cítí se dobře. Čísla ještě nemá, ale hraje dobře.“

Hurricanes měli na začátku letošní sezóny bez Svečnikova bilanci 4-4-0, ale po jeho návratu mají bilanci 10-5-1.

„Zlepšuje se, samozřejmě být tak dlouho mimo a nebýt v sestavě, to je těžké,“ dodal kapitán Jordan Staal. „Je to pro něj velmi náročné. Dře jako kůň, potřebuje dát tělo do pořádku. Čím dál víc se podobá sám sobě a opravdu začíná znovu ukazovat, co umí.“

