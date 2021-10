Návrat v nedohlednu. Penguins čekají na Crosbyho

Nadpis možná vyzněl tak, že Pittsburgh je bez zraněného Sidneyho Crosbyho nemohoucí. Opak je pravdou, Penguins zatím bodovali v každém zápase a naposledy zdemolovali Toronto 7:1. Pochopitelně je ale rozdíl, jestli hrajete s Crosbym, nebo bez něj. Pro Tučňáky bude ještě několik týdnů platit druhá varianta.

Každá operace je citlivá. Pro hokejistu o to víc, když jde o zápěstí. Sidney Crosby si to momentálně prožívá. Na operaci byl na začátku září a zatím to nevypadá na žádný brzký návrat.

„Posledních šest týdnů se jenom dávám dohromady,“ přiznal kapitán Penguins. „Začal jsem bruslit jenom s hokejkou v jedné ruce, pak normálně i s puky. Přidal jsem střelbu a tak. Teď je to jenom o sledování toho, jak ten proces zotavení jde. Díky němu pak budu schopen říct, kdy se vrátím.“

Penguins jsou nejen bez Crosbyho, ale také bez Malkina. Možná i proto trochu stoupala nervozita – v plánu totiž bylo, že se Crosby vrátí po šesti týdnech od operace. Tahle doba uplynula v pátek.

„Na zápasy ještě připraven nejsem, protože jsem v tréninku nechodil na vhazování, do soubojů nebo k mantinelům,“ dodal Crosby. „Až budu schopný dělat všechny tyhle věci kompletně bez bolesti, bude to velký krok dopředu. Zatím to tak ale není.“

Přitom to vypadalo velice nadějně. Crosby už měsíc po operaci začal bruslit s týmem na rozbrusleních, nicméně od té doby větší posun nenastal.

Pro Crosbyho však jde o starý známý problém. Se zraněním více či méně laboruje od roku 2014, kdy ho nešikovně zranil Ryan Reaves.

„Jo, tehdy mi to nějak způsobil on,“ vzpomínal Crosby. „Od té doby se s tím peru. Dlouho jsem to zvládal bez operace, pak už to ale nešlo. Vždycky tomu zápěstí pomohl klid, který jsem mu přes léto dopřál. Letos to však bylo jiné. Na operaci prostě nechcete, ale někdy to jinak nejde.“

Za ty roky, co měl Crosby zápěstí zraněné, poznal, kdy je zle. A tak se letos v létě, když se zápěstí ozývalo čím dál víc, rozhodl pro operaci. Jak sám dodal, kdyby na ni nešel, možná by to znamenalo větší zranění v průběhu sezony.

„Bylo nám jasné, že bez operace by zápěstí přes sezonu nevydrželo,“ uvedl ještě. „Sice zmeškám začátek, ale je to lepší, než kdybych vynechal velkou část sezony. To se bez operace klidně mohlo stát.“

