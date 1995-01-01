Návrat ztraceného syna. Colorado odpálilo přestupovou bombu, Kadri je zpátky

7. března 10:00David Zlomek
To, o čem se v kuloárech šuškalo jako o snu fanoušků z Denveru, se s úderem uzávěrky přestupů stalo realitou. Colorado Avalanche se v posledních minutách dohodlo s Calgary Flames na velkolepém návratu. Nazem Kadri, jeden z klíčových strůjců šampionské jízdy Lavin z roku 2022, se vrací do týmu, kde prožil svá nejlepší hokejová léta. Colorado tímto krokem vyslalo jasný vzkaz: letos nás nikdo nezastaví.
Cena za pětatřicetiletého centra nebyla zrovna nízká, ale pro tým, který útočí na titul, dává smysl. Calgary za svou hvězdu získalo podmíněnou volbu v 1. kole draftu 2028, podmíněnou volbu ve 2. kole 2027, švédského útočníka Victora Olofssona a práva na talentovaného mladíka Maxe Currana. Flames si navíc ponechali 20 % Kadriho platu, což znamená, že Colorado bude jeho smlouva stát přijatelných 5,6 milionu dolarů ročně až do roku 2029. Jako bonus poslalo Calgary do Denveru ještě volbu ve 4. kole draftu 2027.
Pro Colorado je Kadri „luxusem“, který si může dovolit málokdo. Laviny už tak měly jeden z nejlepších kádrů v lize, Kadri se pravděpodobně zařadí na pozici centra třetí lajny. Tím Colorado vytvořilo dost možná nejlepší středovou osu v celé NHL. „Dostali zpátky svého psa. Tohle je teď strašidelně silný tým. Naz je chlap, který se nebojí žádné bitvy a chce znovu vyhrát,“ komentoval trejd bývalý gólman Carter Hutton. Generální manažer Chris MacFarland navíc počítá s tím, že Kadri okamžitě naskočí do přesilovek, které letos Colorado paradoxně trápí.
Na druhé straně Calgary dál nekompromisně pokračuje v totální přestavbě. Generální manažer Craig Conroy během letošní uzávěrky rozprášil jádro týmu a za Kadriho, Anderssona a Weegara nashromáždil neuvěřitelnou zásobu draftů. Flames teď mají pro příští tři roky v kapse šest voleb v prvním kole a osm ve druhém. Příchod Olofssona jim navíc zajistí zkušenost do útoku pro zbytek sezony, zatímco devatenáctiletý Max Curran, který v juniorské WHL sbírá body jako na běžícím pásu, je zajímavým příslibem pro budoucnost.
Kadriho návrat do Colorada je emocionální i strategickou bombou. Pětatřicetiletý veterán, který loni v listopadu odehrál svůj 1000. zápas v NHL, zná systém trenéra Bednara nazpaměť a v kabině má stále silné vazby na lídry jako MacKinnon nebo Landeskog. Pro Laviny je to sázka na všechno, obětovaly drafty v příštích třech letech, aby maximalizovaly šanci na pohár v době, kdy jsou jejich největší hvězdy na vrcholu. Povede se to?