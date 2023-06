Náznak přestavby? Calgary by se nebránilo odchodu Hanifina

Nové vedení klubu, nový trenér. A také nový směrem, kterým se Calgary vydá? Možná. Žádný výprodej asi nelze očekávat, nicméně drobná přestavba by přeci jenom mohla přijít. První na seznamu možných odchozích je obránce Noah Hanifin.

Situace, v níž se Flames nacházejí, není vůbec lehká. Mluvíme zde o hráčích, kterým za rok končí smlouvy.

Je pravděpodobné, že někteří z nich klub opustí. Jeden z důvodů je, že hráč řekne novému GM Flames Craigu Conroyovi, že nehodlá podepsat prodloužení smlouvy (stačí vzpomenout na Tkachuka či Gaudreaua). Druhým důvodem je pak fakt, že tým si nemůže dovolit podepsat smlouvu s úplně každým hráčem.

Pro Conroye to není vůbec lehká situace. Dostal se na nejvyšší pozici a musí řešit to, že třetina současného kádru by teoreticky mohla za rok pláchnout bez náhrady. Nejde přitom o nepodstatné hráče.

„Hodně z nás teď mluví o Winnipegu, a to z dobrého důvodu, ale vůbec bych se nebál říct, že Calgary by mohlo být v příštích několika týdnech stejně zajímavým týmem jako Jets,“ myslí si novinář Elliotte Friedman.

Kontrakt bude končit Eliasi Lindholmovi, Tyleru Toffolimu, Mikaelu Backlundovi, Chrisu Tanevovi či Nikitovi Zadarovovi. A také obránci Noahu Hanifinovi, kolem něhož začíná být poměrně rušno.

Právě Friedman totiž hlásí, že Conroy údajně sonduje trh, kde by Hanifina mohl udat. Smlouvu má ještě na rok, přičemž bere téměř pět milionů ročně.

„Myslím, že jedno ze jmen, o kterém bude pořádně slyšet, je právě Noah Hanifin z Calgary,“ dodal Friedman. „Má před sebou ještě jeden rok, stejně jako spousta hráčů Calgary, a myslím, že se týmy začínají Flames ptát na to, jak situace vypadá a jaká je vlastně budoucnost.“

