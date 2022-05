Ne tak rychle! Dallas vybojoval sedmý zápas

Málokdo to čekal. Pro Calgary měl být Dallas ideálním soupeřem na průchod do dalšího kola. Vždyť Flames patřili v základní části k těm nejlepším týmům, zato Stars bojovali o samotnou účast ve vyřazovacích bojích až do konce základní části. V play-off se však všechno maže. Na programu je nyní sedmý zápas.

Ten si dallaští vybojovali dnes v noci. Přitom mohli pociťovat mírné deja vu. Stejně jako v pátém zápase vedli, tentokrát dokonce o dvě branky, nicméně Calgary srovnalo stav.

Stars ale zůstali psychicky silní a na rozdíl od předchozího zápasu, ve kterém inkasovali tři góly ve třetí třetině, dovedli zápas do vítězného konce. American Airlines Center, domácí hala Dallasu, se třásla v základech.

„Ve třetích třetinách se nám moc nedařilo, a to i když jsme vedli. Chtěli jsme něco změnit, aby se to neopakovalo. A povedlo se,“ pochvaloval si Joe Pavelski, tahoun mužstva z Texasu. „V posledním zápase na nás vletěli a my jsme se s tím nedokázali vypořádat. Udělali jsme krok správným směrem. Teď víme, co a jak.“

Ukázala se obrovská síla mužstva, která v něm jednoduše dřímá. Co se totiž individualit týče, patří Dallas mezi špičku. Pavelski, Seguin, Benn, Robertson, Heiskanen, Klingberg... U takových borců jednoduše nelze mít nízká očekávání.

Poté, co ke konci prostředního dějství Heiskanen vstřelil vedoucí branku, předváděli Stars účinný hokej. Calgary sice poté mělo jedenáct střel na bránu, avšak větší šance se Dallasu dařilo bořit, navíc se Pavelski a spol. nenechali zamknout ve vlastní třetině na delší dobu. Vítězství pečetil gólem do prázdné brány Tyler Seguin.

„Místo toho, abychom zalezli, jsme po nich tvrdě šli,“ pochvaloval si útočník domácích Michael Raffl. „Nejlepší obrana je útok. Tím jsme se řídili a byla to jedna z nejlepších třetích třetin, co jsme zahráli. Přišlo to v pravý čas.“

Možná až překvapivě dlouhá série bude mít vyvrcholení v noci na pondělí. Bude se radovat domácí Calgary, nebo obrat dokončí borci z Dallasu?

