Už to vypadalo na konec kariéry Milana Lucice, on sám si tohle však nechce přiznat a chce pokračovat. Novinář Frank Seravalli ve čtvrtek informoval, že Lucic v létě trénuje v New Jersey, aby mohl pokračovat ve své kariéře.

Šestatřicetiletý hráč byl loni v listopadu zatčen v Bostonu za napadení a ublížení na zdraví po údajné domácí nehodě s manželkou Brittany. Svou vinu odmítl.

Několik dní po zatčení Lucic, který byl v té době členem Bostonu Bruins, vstoupil do asistenčního programu NHL/NHLPA. Tým uvedl, že útočník si vezme dovolenou na dobu neurčitou.

Obvinění byla stažena loni v únoru poté, co proti němu odmítla svědčit jeho manželka s odvoláním na manželské tajemství. Podle deníku New York Post podala Brittany v dubnu žádost o rozvod.

Lucicova smlouva s Bruins vypršela 30. června a nyní je volným hráčem, nicméně Seravalli také uvedl, že komisař NHL Gary Bettman bude muset případně Lucicovi povolit návrat do hry, i když nebyl formálně suspendován.

Rodák z Vancouveru podepsal před sezónou 2023/24 roční smlouvu a poprvé od ročníku 2014/15 se vrátil do týmu Bruins. Ve čtyřech zápasech si připsal dvě asistence.

Teď by se rád pokusil o napravení dojmu.

Lucic už ale zdaleka není takovým hráčem, jakým býval, a kvůli problémům mimo led má s sebou spoustu těžkostí. Navíc jeho věk také není lákavým důvodem k podpisu smlouvy. Možná dostane smlouvu na pozici 13. nebo 14. útočníka některého týmu, nicméně jako pravděpodobnější varianta se jeví odchod do důchodu.

Týmy mohou snadno nahradit roli, kterou Lucic hraje, takže by nepřidal nic jedinečného. Navíc nepřispívá příliš ofenzivně a byl by vyloženě drsňákem s přesahem v kabině.

