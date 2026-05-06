Ne tak rychle! Minnesota se vzepřela Coloradu. Tlak je na ně, zní z kabiny Wild

10. května 10:00

David Zlomek

Hokejová lavina z Denveru se po devíti výhrách v řadě zastavila o zeď postavenou v St. Paul. Colorado Avalanche sice do třetího zápasu druhého kola play-off vstupovali jako neporažený favorit, ale Minnesota Wild na domácím ledě ukázala, že se rozhodně nehodlá nechat zesměšnit. Po dominantním výkonu a vítězství 5:1 snížila stav série na 1:2 a dala jasně najevo, že role se mohou rychle obrátit.

Zatímco hvězdy Colorada tentokrát spíše stagnovaly, domácí opory v čele s Kirillem Kaprizovem a Brockem Faberem, kteří oba nasbírali tři body, naprosto ovládly kluziště. Poprvé od roku 2013 se tak fanoušci v hokejovém státě dočkali vítězství ve druhém kole play-off a atmosféra v hale naznačila, že se tato série teprve pořádně rozjíždí.

Zásadní zlom přišel už v závěru první třetiny, kdy Minnesota během pouhých 93 sekund dvakrát udeřila. Nejdříve Kaprizov při hře čtyři na čtyři prokázal svou genialitu, když se prosmýkl kolem obránců a blafákem do forhendu překonal Scotta Wedgewooda. Krátce nato využil přesilovou hru Quinn Hughes, který si všiml, že brankář Avalanche ztratil hokejku, a přesnou ranou zdvojnásobil vedení. Colorado nenašlo odpověď ani ve druhé třetině, kdy se z přesilovky prosadil Ryan Hartman. Brankář Wedgewood byl po třetím inkasovaném gólu z pouhých 12 střel stažen z ledu, zatímco na druhé straně zářil Jesper Wallstedt, který zlikvidoval 35 ze 36 pokusů soupeře.

Právě v brankovišti se nálada obou týmů diametrálně liší. Wallstedt po zápase odmítl jakékoliv úvahy o tom, že by jeho tým byl pod tlakem kvůli nepříznivému vývoji série. „Ne, myslím, že oni jsou ti, na které je vyvíjen tlak,“ prohlásil mladý gólman Wild. „Víme, co na našem stadionu dokážeme. Pokud nám dají jeden gól, vědí, že my si jdeme pro další. Ukázali jsme, že nejsme spokojení s vedením 2:0, chtěli jsme hrát lépe a teď jsme v sérii zpátky.“

Na straně Colorada naopak zavládlo rozčarování. Trenér Jared Bednar byl po zápase velmi kritický a nešetřil své svěřence za nedostatek odhodlání. „Byla tam úroveň, které oni dosáhli a my ne,“ přiznal Bednar a zdůraznil, že pokud chce tým vyhrát v play-off proti silnému soupeři, musí hrát naplno úplně každý.

Trenér zároveň poznamenal, že bojovnost a nasazení nejsou věci, které by měl trenér své hráče učit. „Není mým úkolem to z nich dolovat. Uvidí video a video nelže, tohle musí přijít zevnitř,“ dodal kouč Avalanche.

