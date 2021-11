Nebodující Senators? Na vině jsou gólmani

Ne, Senators to prostě nejde. Ottawa vstupovala do ročníku s velkou nadějí. Zase o rok starší mladé hvězdy a slibně vypadající kádr, to měly být předpoklady k tomu, že letošní sezona bude lepší než ta minulá. Opak je ale pravdou. Ottawa se topí v mizérii a z posledních čtrnácti zápasů vyhrála dva.

Společný jmenovatel problémů? D.J. Smith, trenér Senators, po posledním zápase naznačil, že problém vidí v gólmanech.

„Dnešní rozdíl mezi oběma týmy udělal jejich gólman,“ řekl poté, co jeho mužstvo padlo v San Jose 3:6. „Samozřejmě, že chybujeme, ale potřebujeme někoho, kdo to prostě někdy v brance zavře a dovolí nám vyhrát zápas. Jsme mladý tým, který potřebuje, aby taky někdy vyhrál zápas, ve kterém není lepší.“

Smithově frustraci se nelze divit. Jeho tým hraje často vyrovnané zápasy, nicméně málokdy se překlopí na jeho stranu.

Tak jako v noci na čtvrtek proti Sharks. Stav byl dlouho 3:3, avšak Timo Meier překlopil vedení na stranu domácích, kteří pak dvěma brankami do prázdné klece uzavřeli zápas.

V brance stál Matt Murray, který zatím nevyhrál jediný zápas. Jeho procentuální úspěšnost zákroků je pod 90 a průměrně obdrží přes 3,2 branky na zápas. Jeho výkony jsou rozhodně daleko za očekáváními.

Další dva gólmani, kteří letos v dresu Senators hrají, nepůsobí o nic lepším dojmem. Filip Gustavsson odchytal osm utkání se statistikami 90,5 % úspěšnost zákroků a 3,41 gólů na zápas, Anton Forsberg jich odchytal pět s bilancí 88,4 % a 4,56.

„Ať už je v brance kdokoliv, máme v něj bezmeznou důvěru,“ dodal Tkachuk. „Nesmíme dávat soupeřům tolik prostoru. Většinou mají spoustu šancí, kterým lze zabránit.“

Velkým problémem je také nevyzrálost týmu. Zápasy totiž mnohdy vypadají nadějně, nicméně když začne poslední třetina, vypadá to, jako kdyby hráči vypli nebo na to jednoduše mentálně neměli. V posledním dějství totiž zatím byli přestříleni v poměru 28:9.

„Podle mě jsme odehráli dobrý zápas,“ přemítal útočník Josh Norris. „Místy jsme kontrolovali hru, kombinovali v jejich třetině. Tohle je ale NHL, musíte si najít cestičku k výhře. Není to lehké, musíme se z toho dostat.“

To by Senators rozhodně měli. Zatím se krčí na posledním místě konference a nevypadá to, že by se na tom mělo v nejbližších dnech cokoliv měnit.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+