Nebylo o čem! Columbus odměnil strůjce letošní obměny

17. dubna 14:30David Zlomek
Columbus Blue Jackets se s tím příliš nepárali a bleskově utnuli spekulace o tom, kdo povede tým v příští sezoně. Rick Bowness se vrací. I přes výlev emocí po posledním zápase, kdy své hráče nešetřil a mluvil o nedostatku hrdosti a srdce, mu vedení ve čtvrtek oficiálně svěřilo důvěru i pro ročník 2026/27.
Don Waddell, prezident hokejových operací, má jasno. Bownessova práce za posledních 37 zápasů jednoznačně převážila nad zpackaným závěrem základní části. „Když se podíváte na to, co tu Rick od ledna předvedl, jsem s jeho prací vážně spokojený. Celou dobu říkám, že jeho největší silou je to, jak s hráči mluví a jak je dokáže nachystat na každý zápas,“ nešetřil chválou Waddell a dodal, že v hráčských pohovorech slyšel od každého hokejisty v podstatě to samé: trenéra respektují a chtějí pod ním hrát dál.
Waddell zároveň přiznal, že ho úterní trenérův výstup před novináři nijak nešokoval, protože hráči slyšeli v kabině úplně to samé ještě předtím, než Bowness předstoupil před kamery. „Rick mluví přímo od srdce. Bylo to od něj hodně vášnivé, protože mu na tom týmu záleží, a z pohledu generálního manažera je to přesně to, co po něm chcete,“ vysvětlil Waddell s tím, že od hráčů nezaznamenal jedinou negativní reakci na trenérova ostrá slova.
Bowness sám připustil, že to možná s kritikou v afektu lehce přehnal a že bere odpovědnost za neúspěšný závěr sezony i na sebe, ale rozhodně nic nebere zpět. Právě tenhle moment chce použít jako odrazový můstek pro přípravu na říjnový kemp.
„Teď už mám na co ukázat. V říjnu nebo listopadu jim můžu připomenout: Tohle jsou přesně ty věci, které nás pak v březnu a dubnu potopí. To už vám prostě neprojde, a v play-off už vůbec ne. To semínko změny už je v jejich hlavách zasazené,“ prohlásil jednasedmdesátiletý stratég.
Blue Jackets sice pod Bownessem nejdříve předvedli nevídanou jízdu, kdy z prvních 24 zápasů pod jeho vedením vyválčili 18 výher, ale následná bídná bilance 3-9-1 v úplném závěru je nakonec stála postup. Přestože nasbírali 92 bodů, což je pátý nejlepší výsledek v historii klubu, pošesté v řadě pro ně ročník končí předčasně.