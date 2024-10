Nebylo to lehké, ale je tam. Wright si užívá život v NHL

Cesta Shanea Wrighta k trvalému místu v NHL nebyla snadná. Po draftu v roce 2022, kde byl vybrán jako čtvrtý organizací Seattle Kraken, prožil první sezonu víceméně jako zdravý náhradník s pouhými osmi zápasy a průměrným časem na ledě 8 minut 29 sekund. Růžové to nebylo ani pak, ale situace se obrací k lepšímu.

Další rok odehrál v dresu Kraken stejný počet zápasů, většinu času však strávil v AHL týmu Coachella Valley Firebirds. Tam ale během minulého ročníku zazářil a vydobyl si postup do hlavního týmu, kde letos ve všech deseti zápasech zaznamenává podstatné minuty a stává se z něj právoplatný hráč nejlepší ligy světa.

„Je to velká zábava. Miluju hraní v Seattlu a celý tým. Každý den se snažím učit a zlepšovat,“ řekl Wright pro TSN.

Jeho nasazení vyneslo Kraken do úspěšného začátku sezony, kde po deseti zápasech mají na kontě bilanci 5-4-1.

Wright minulou sezonu pod vedením trenéra Dana Bylsmy, který v květnu převzal lavičku Kraken, nasbíral v AHL 47 bodů včetně 22 gólů v 59 zápasech. Právě tento výkon podpořil jeho šance na NHL. Po slabší sezoně Kraken zaměřili své síly na postup do play-off, a to je teď Wrightovým jasným cílem.

„Postup do play-off je určitě cílem. Je to něco, o co se chceme snažit, něco, čemu věříme, že můžeme dosáhnout. Celkově je to náš cíl a samozřejmě je také v našich hlavách probojovat se v něm co nejdál,“ dodal Wright.

Kraken si tento týden podpořili náladu drtivou výhrou 8:2 nad Montrealem a Wright se těší na blížící se utkání proti Torontu, které se odehraje jen kousek od jeho rodného města Burlington.

„Hrát v Torontu je pro mě výjimečné. Jako dítě jsem v té hale sledoval zápasy a teď budu mít šanci zahrát si tam sám. Je to něco speciálního, co si chci užít,“ radoval se. „Samozřejmě i ostatní stadiony jsou super, hrát v Bell Centre je vždycky výjimečné. A TD Garden v Bostonu, kam se chystáme za pár dní, je také kapitola sama pro sebe. Je to šílené, tohle je teď můj život.“

