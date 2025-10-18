Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04Jan Šlapáček
Spekulacím o budoucnosti Martina Nečase je konec. Český útočník se s Coloradem domluvil na novém osmiletém kontraktu, jehož hodnota je 92 milionů dolarů.
Zůstane Martin Nečas v Coloradu? Zkusí trh s volnými hráči? Přesně takových otázek bylo v posledních týdnech v hokejovém světě hodně. Nyní je ale jasno. Český útočník bude o Stanley Cup bojovat v následujících letech v dresu Colorada.
Nečas se s Avalanche domluvil na novém osmiletém kontraktu v celkové hodnotě 92 milionů dolarů, ročně bude zabírat v platovém stropu 11,5 milionů. Díky tomuto kontraktu se stane nejlépe vydělávajícím Čechem v NHL - Davida Pastrňáka přeskočí o 250 tisíc. Smlouva nadále obsahuje klauzuli o nevyměnitelnosti, která bude platit prvních sedm let.
Odchovanec Žďáru nad Sázavou se po příchodu do Colorada usadil v elitní formaci vedle Nathana MacKinnona, dostává výrazný prostor na přesilové hře a pravidelně boduje. Celkem odehrál za Avalanche jednačtyřicet zápasů a připsal si v nich jednačtyřicet kanadských bodů (18+23). V aktuální sezóně má bilanci 7+6 v jedenácti duelech.
Colorado dalo tímto podpisem jasně najevo, že nechce o českého útočníka přijít a ani se nechce dostat do situace, v jaké bylo v případě s Mikko Rantanenem. Nyní na Avalanche čeká příští léto vyjednávání o nové smlouvě s Cale Makarem, jinak jádro týmu má na příští roky postavené. A cíl bude jednoznačný - znovu získat Stanleyův pohár.
Dokáží to Avalanche a dočká se Martin Nečas i tohoto úspěchu? Následující roky ukážou.
