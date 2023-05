Nečas do Calgary, Tkachuk do Caroliny. Liga mohla vypadat úplně jinak!

Před oběma týmy stála před prvním zápase finále konference velká očekávání. Panthers se s Hurricanes vzájemně popichovali na sociálních sítích. A na ledě to byl boj jakbysmet. Dokonce historický, čtyři prodloužení liga dlouho nepamatuje. Mohlo být i páté, to by ale nesměl zasáhnout Matthew Tkachuk.

Ten tak v podstatě uzavřel kruh. Co totiž není, mohlo být. Když se minulé léto rozhodovalo o budoucnosti tvrdého útočníka, byla mezi zájemci nejen Florida nebo třeba St. Louis, ale také Carolina.

Potvrzuje to i novinář Pierre LeBrun. St. Louis pak bylo ze hry a souboj se odehrával přesně tak, jako teď. Carolina proti Floridě. Balíček, který měli zaslat Hurricanes, zahrnoval i Martina Nečase. Obecně šlo ale o nabídku, která se dívala do budoucna. Calgary ale chtělo vyhrávat hned, proto zvítězila volba s Weegarem a Huberdeauem.

Don Waddell, šéf Caroliny, sice na podzim Tkachuka jmenovat nechtěl, nicméně potvrdil, že se o jeho zisk snažil.

„V létě bylo na trhu hodně dobrých hráčů a jako generální manažer se vždycky dívám, kdo by nám mohl pomoct,“ řekl Waddell. „Pořád se musíte kolem něčeho motat. Ať už hráče získáte, nebo ne, chcete v těchto rozhovorech zůstat pro případ, že by se rázem něco změnilo. Dívám se na to tak, že vždycky můžete posílit, ale dávejte si pozor, čeho se při tom vzdáváte.“

Série mezi Carolinou a Floridou bude velmi náročná, což jen potvrdil první zápas, ve kterém chybělo pár sekund k tomu, aby se šlo do pátého prodloužení.

K puku se ale před sirénou dostal právě Tkachuk a některým fanouškům, kteří už v hale spali, připravil nehezké probuzení.

„Doufám, že vy i všichni ostatní jste si ten zápas užili, protože vidím dva opravdu dobré týmy, které bojují o každý centimetr,“ řekl Tkachuk.

A dodal: „Musíte smeknout klobouk před oběma týmy. Čtvrté prodloužení, kluci bojují, blokují střely, dělají vše proto, aby dostali puky ven. Nevím, kolik zblokovaných střel bylo na obou stranách. Ale oba týmy jsou velmi dobré a hrají chytře, tvrdě a týmově. Věděli jsme, že to budou těsné zápasy, ale v tom se vyžíváme.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+