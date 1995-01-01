Nečas jako největší boháč? Hvězdu Avs v maximu převyšují Hašek, Jágr i Čechoameričan

2. listopadu 16:30Tomáš Zatloukal
Takovou smlouvu před ním ještě žádný český hokejista nepodepsal. 92 milionů dolarů za osm let služeb? A průměrná roční gáže (11,5 "mega"), kterou přebil i Davida Pastrňáka? To jsou skutečně rekordní parametry mezi tuzemskými plejery. Martin Nečas si přijde na prvotřídní balík, jen co je pravda! Jak si vede v historickém srovnání, když uvážíme rozdílnou hodnotu peněz napříč časem a zaměříme se na maximální dosažený výdělek za sezonu? Za třemi borci ofenzivní kejklíř ve službách Colorada zaostává. Za kterými?
14 milionů dolarů.
Tolik si Nečas si podle webu Sportrac vydělá v ročnících 27/28 i 28/29. A v tom dalším jen o sto tisíc měně.
Když vezmeme v potaz, jakou by dnes měly hodnotu platy českých borců napříč dějinami NHL, najdeme pár jmen, co rychlíka s osmaosmdesátkou zastíní.
Třeba Dominik Hašek si, v dnešních dolarech, vyčapal na přelomu milénia mezi třemi tyčemi buffalských Sabres téměř 16 "míčů" (15 817 435 dolarů) a platil za třetího nejlépe placeného hráče NHL.
V sezoně 01/02, kdy se v barvách detroitských Red Wings dočkal vytouženého zisku Stanley Cupu, se dokonce přehoupl přes šestnáctku. I díky milionovému bonusu za zisk hokejového grálu.
Hned několik let byl nejštědřeji honorovaným mužem NHL Jaromír Jágr, který při současné hodnotě americké měny podle webu HockeyZone Plus dokonce prolomil hranici 20 milionů dolarů. A ještě k tomu hned dvakrát!
Nejprve v ročníku 99/00 u Tučňáků z Pittsburghu a také o tři sezony později, už jako tak trochu nešťastná tvář washingtonských Capitals.
Do stejného období patří královská dohoda pro Bobbyho Holíka, jihlavského rodáka s českým i americkým pasem od NY Rangers.
Holík si přišel, přepočteno na současné dolary, na 17,2 milionu (což ho řadilo na osmé místo v zámořské lize). O rok později pak hřmotný centr bral 15,5.
Téměř do stejných výšin jako Nečas se vyhoupl před rokem David Pastrňák, za sezonu 23/24 získal, aktuální optikou, 13 750 903 dolarů, což ho řadilo v NHL na stříbrnou příčku.
Přes 13 milionů se kdysi vyhoupl také Jakub Voráček a to u Letců z Philadelphie.
Toliko k dalšímu kontextu pohádkového "dealu" pro náramně šikovného forvarda z Vysočiny, který se v noci na sobotu opět prosadil. Devátou brankou sezony poskočil v ligové konkurenci na dělený třetí flek.
Klobouk dolů. A gratulace k výkonům i penězům, které potvrzují, že má Česko vedle "Pasty" další opravdovou star.
