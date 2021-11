Nečas krásným gólem vystřelil výhru Hurricanes! V noci se prosadil i Pastrňák

Nedělní noc přinesla hned čtyři české góly! Krásný gól vstřelil na ledě Los Angeles útočník Martin Nečas, ve Philadelphii přesně mířili David Pastrňák a Tomáš Nosek a v dresu Tampy se prosadil Jan Rutta.

Martin Nečas (Carolina Hurricanes)

Fantastická akce Martina Nečase! Český útočník ukázal svoji chytrost a šikovnost a vstřelil gól, který zcela jistě obletí hokejový svět! Tato branka se navíc stala vítěznou.





David Pastrňák (Boston Bruins)

Prosadit se v noci dokázal i David Pastrňák, jehož gól byl rovněž pohledný! Česká hvězda dostala kotouč mezi kruhy, šikovně si sjela do strany a následně poslala puk do odkryté klece.





Tomáš Nosek (Boston Bruins)

Skóre zápasu ve Philadelphii otevřel Tomáš Nosek. Útočník Bruins dostal přihrávku do předbrankového prostoru, kde provedl rychlou kličku do bekhendu a nasměroval kotouč do branky.





Jan Rutta (Tampa Bay Lightning)

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 4:5

Martin Nečas (CAR) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:13

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:5

Jan Rutta (TBL) – 1+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:58

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:28

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:30

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:22

Florida Panthers - Minnesota Wild 5:4

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 24:04

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 0:2

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:13

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:12

Montreal Canadiens - Nashville Predators 6:3

David Rittich (NSH) – 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 29:06

New York Islanders - Calgary Flames 2:5

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:24

Richard Pánik (NYI) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:42

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2:5

David Pastrňák (BOS) - 1+1, +2 účast, 7 střel na branku, 0 TM, čas na ledě 16:25

Tomáš Nosek (BOS) - 1+0, +1 účast, 1 střela na branku, 0 TM, čas na ledě 13:04

Jakub Zbořil (BOS) - 0+1, +2 účast, 0 střel na branku, 0 TM, čas na ledě 17:41

Arizona Coyotes - Detroit Red Wings 2:1pp.

Filip Hronek (DET) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:57

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:57

Dallas Stars - St. Louis Blues 4:1

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:56

Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets 3:2

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 18:01

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 5:2

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:27

San Jose Sharks - Washington Capitals 0:4

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:09

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:07

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:03

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+