Nečas: Na ZOH chceme něco uhrát. Popsal dovolenou i spekulace

7. srpna 3:01Dominik Dubovči
Dorazil na slavnostní otevření do nové prodejny hokejového vybavení Bauer nedaleko O2 areny. Martin Nečas si pak udělal čas i na rozhovor. Jakou má přípravu? A jaká očekávání od nové sezony?
Loni v létě se Martin Nečas prakticky nezastavil. Turbulentní měl pak i sezonu, v lednu zažil trejd, na jaře dvojí vyřazení z play off. S Coloradem i s reprezentací ale dostane minimálně ještě jednu šanci v nadcházejícím ročníku.
Jak si užíváte léto?
Zatím fajn. Po návratu do Česka toho je samozřejmě nejprve hodně, snažím se navštívit rodinu i kamarády, pak bývají nějaké akce. Teď už je to klidnější – mám více přípravy a pevnější režim.
V zámoří přitom spekulují, jestli u Avalanche zůstanete.
Mám ještě na rok smlouvu, takže nad tím zatím nepřemýšlím. Spekulace jsou a vždycky budou, ale uvidíme…
Jak hodnotíte první rok v Coloradu?
Myslím, že to bylo fajn. Škoda toho play off, tam jsme měli určitě větší ambice. Posílili jsme před uzávěrkou přestupů, bohužel to neklaplo. Ale tým bude i letos dobrý. Hraje se trochu jiný hokej oproti Carolině, docela mi to vyhovuje.
V Říčanech už bruslíte společně s dalšími českými reprezentanty. Jaké tam jsou tréninky?
Fajn, už nějaký týden na led chodím. Nejdřív je to těžké, než se do toho člověk dostane, ale tohle je fajn, že máme ledy spolu. Můžeme trénovat skoro jako tým.
Pomůže vědomí, že olympijskou nominaci máte už jistou?
Určitě je to hezké, jsem za to rád. Ale chci mít hlavně dobrý vstup do sezony. Nejdůležitější pak je, abychom byli všichni zdraví, abychom mohli naladit formu. Olympiáda je dětský sen, každý si chce zahrát s těmi nejlepšími hráči světa. Bude to skvělé i pro fanoušky. Doufám, že tam něco uhrajeme.
Stihl jste vůbec nějakou dovolenou?
Byli jsme na Seychelách hned po mistrovství světa. Bylo to tam krásné, moc jsme si to s přítelkyní užili. Byl to týdenní relax, pak jsme se vrátili do Česka a měl jsem ještě chvíli pauzu od trénování. Nebylo to ale tak, že bych nic nedělal, chodil jsem na tenis, na padel, na golf. To platí i teď, v tréninkovém období.
Kdo je nejlepší golfista mezi hokejisty?
Suverénně Špágr (David Špaček). Hraje golf už od malička a je znát, že švih má úplně jiný než my ostatní, co jsme se to naučili časem.
Budete hrát v sobotním utkání v Chomutově, které na počest Ondřeje Buchtely pomáhá pořádat Jakub Lauko?
Ano, byli jsme stejný ročník, potkávali jsme se v mládežnických reprezentacích. Jsem rád, že taková akce proběhne...
