Nečas o kapitánovi Rangers: Šel mi loktem po hlavě. Všichni víme, jaký je Trouba

Nejdříve musel uhnout vytrčenému loktu, poté se kryl před dopadajícími bruslemi. Byly to dramatické okamžiky, divoký sled událostí v jedné, dvou sekundách. Martin Nečas z nich naštěstí vyvázl bez zranění. Pro Jacoba Troubu, který mu perné chvíle nachystal, neměl český útočník Hurikánů u Caroliny zrovna slova chvály.

Co měl Trouba v úmyslu?

Tak se zeptali Nečase za velkou louží. "Asi mě chtěl trefit loktem do hlavy," odvětil. A poté pokračoval: "Možná se snažil sám sebe ochránit před nárazem do mantinelu, ale on ví, co dělá. Všichni vědí, co je to za hráče."

Narážel tak na nelichotivou pověst newyorského kapitána. Je považován za špinavce, který opakovaně zákeřně a extrémně nebezpečně fauluje. Nebo to alespoň zkouší. O jeho atacích loktem ví celá NHL.

A je spousta kritiků z řad novinářů, expertů i fanoušků, kteří opakovaně vyjadřují nevoli s Troubovým počínáním. Příště to může dopadnout klidně fatálně, tentokrát vyvázl Trouba I jeho “terč” zdraví.

“Oba jsme v pořádku, naštěstí se to obešlo bez zranění,” oddechl si Nečas s tím, že už je natěšený na třetí pokračování divácky atraktivní série, v níž dosud dvakrát těsně vyhráli Rangers.

Pětadvacetiletý šikula prožívá povedené play-off, je už na šesti bodech, dvakrát skóroval. A je z celého srdce rád, že bude moct přidat další starty. Díky tomu, že se v klíčový moment sehnul.

“V tu chvíli jsem ani nevěděl, co se seběhlo,” přiznal, že reagoval instinktivně.

„Viděl jsem celou situaci poté ze záznamu, ještě že jsem se sklonil, jinak by to asi nedopadlo dobře,” pověděl. A sympaticky dodal: „Trouba vletěl hlavou na před do mantinelu. Dobře pro něj, že se mu nic nestalo.”

Na Troubu si dá Nečas nepochybně na ledě pozor, co když ho ale důrazný bek stejně načape? "Pokud mě trefí čistě, nikdo s tím mít problém nebude," uzavřel s nadhledem.

