Nečas vyčkává: Trejd? Ten nechci. A mluví o Kometě i Rusku

Talentovaný 23letý útočník Martin Nečas přiznal, že jeho poslední sezona nebyla ideální. Teď se snaží od hokeje odpočinout – řeší se totiž jeho nová smlouva. Zůstane v Carolině, nebo zakotví jinde?

V minulé sezoně byl devátým nejproduktivnějším hráčem Hurricanes se 40 body, dalších pět přidal v play off.

Oproti předchozím letům byl sice zkušenější, ale výraznější bodovou nadílku nepřidal.

„Uvidíme… Carolina na mě má práva. Teď těžko říct, ještě jsme nebyli nějak v kontaktu,“ přiznal Nečas na úterní tiskové konferenci v Praze ohledně charitativního zápasu.

Co byste bral vy?

Já si o trejd žádat nechci, když mě budou chtít, tak tam budu. Nikdy nevíte, co se stane. Na mně je jen to, abych se chystal na další sezonu.

Jste z toho nervózní nebo jak to celé prožíváte?

Já jsem v klidu. Co se stane, se stane. Rád tam budu pokračovat. Kdyby mě nechtěli, půjdu jinam. Nepřemýšlím o tom ale.

Jak jste byl spokojený s vaší minulou sezonou?

Nebylo to ideální. Už jsem párkrát říkal, že nebyla taková, jaká se ode mě očekávala. Sice to nebylo takové fiasko, ale dobrý to taky nebylo. Na mně je to, abych se z toho oklepal, trénoval co nejvíce a byl připraven na další ročník.

S trenérem jste problém neměl?

Vztah s trenérem byl v pohodě. Neměli jsme tam žádné problémy. Byla to těžká sezona pro mě před koncem smlouvy, což máte trošku v hlavě…

Ale tak teď už jste si asi stihl odpočinout…

Jo, byl jsem na dovolené, byl jsem rád, že jsem uviděl kamarády a rodinu v Česku. O hokeji se nesnažím přemýšlet, trošku jsem ho vypustil z hlavy. Teď mám cíl, abych si užil léto a co nejvíce toho natrénoval.

A jaké to bylo, když jste zase naskočil do tréninkového procesu?

Náročné. (směje se) Vstávání z postele... Je to vždy těžké, jsou to dvoufázové tréninky. Jsme na to ale zvyklí a musíme to dělat. Není to problém. Posilovna, běhání, pak to nechám na kondičním trenérovi.

Pojďme k hokeji. Stihl jste koukat na finále NHL mezi Coloradem a Tampou?

Sledoval jsem to, viděl jsem dva nebo tři zápasy z toho a k tomu sestřihy. Bylo mi asi jedno, kdo to vyhraje. Češi byli na obou stranách, jsem moc rád za Francíka, který chytal výborně. Zasloužil si to.

Ještě předtím se konalo mistrovství světa ve Finsku, kam jste nakonec kvůli play off nemohl dorazit.

Já jsem neviděl všechny zápasy, medaile je ale skvělá. Po dlouhé době to je úspěch pro český hokej. Dříve by to bylo více normální, teď to je restart. Není to o tom, že jsme zpátky, kde jsme byli, ale dá se na to navázat v dalších letech.

Spousta hráčů tam byla z Komety, se kterou máte dva tituly…

Bylo to super, bylo jich tam hodně. S pár klukama jsem byl v kontaktu.

Jak vidíte sílu Brna pro další sezonu? Klub dovedl už také některé reprezentanty.

Popravdě nevím všechny hráče, kteří tam došli. Ten tým bude asi silnější, i když odešel Peter Mueller... Na druhou stranu budou i tak dobří, třeba dostane více šanci Eda Šalé, který je vzhledem ke svému věku výborný. Budu fandit.

Na závěr bych chtěl probrat Rusko. Co říkáte na podpisy některých hráčů v této zemi?

Když někdo říká, že ten, kdo hraje v Rusku, že to je podraz nebo aby ruští hráči nechodili do NHL… To je za mě nesmysl. Co se na Ukrajině děje, je strašný, tragédie. Ale ruští hráči za to nemůžou – hrají hokej a po nikom nestřílí. Většina těch lidí si to taky nepřeje. Hokej je trošku něco jiného než válka.

Na jednu stranu ruský stát bere hokej jako propagandu…

Co k tomu říct. Je to každého rozhodnutí. Jdou tam hrát za týmy v Rusku. Když se někdo rozhodne tam hrát, je to taky byznys, mají tam smlouvy...

Zaznamenal jste kritiku na ruské hráče v NHL? V Carolině byl třeba útočník Andrej Svečnikov.

Na některé byla kritika, protože jsou Rusové. Oni se tam narodili, i když jsou proti válce, byla tam kritika. Ale říkat, aby se vyloučili z NHL… Jak oni za to můžou, že se tam jen narodili? Samozřejmě jsou třeba hrdí na svou zemi, i když ne v tento moment, ale oni nemají s válkou nic společného.

