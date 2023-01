Nečasův gól k výhře nestačil, radoval se naopak Chytil

Také do bohatého programu NHL z úterý na středu zasáhlo několik českých a slovenských hokejistů. Nejvíce vidět byli v zápase mezi Rangers a Carolinou. Skórovali oba čeští zástupci, ale z výhry se radoval pouze Filip Chytil, jehož Jezdci zastavili vítěznou sérii Hurikánů. Jednou asistencí se do statistik zapsal David Kämpf, hokejistům Maple Leafs to ale stačilo jen na bod.

Filip Chytil (New York Rangers)

V první třetině zapsal Filip Chytil asistenci a na úplném konci duelu se trefil do prázdné klece. Přispěl tak k důležitému vítězství svého mužstva.

Martin Nečas (Carolina Hurricanes)

Carolina po první třetině na ledě Rangers vedla, před přestávkou totiž na 2:1 skóroval Martin Nečas, jenž se v této sezoně trefil už sedmnáctkrát. Český útočník rychle dokázal zakončit pobídku Svečnikova.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Florida Panthers - Arizona Coyotes 5:3

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:12

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 57:53

Washington Capitals - Buffalo Sabres 4:5 pp.

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:01

New York Rangers - Carolina Hurricanes 5:3

Filip Chytil (NYR) – 1+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:44

Martin Nečas (CAR) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:14

Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues 5:6 sn.

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:41

Winnipeg Jets - Calgary Flames 3:2

Kristian Reichel (WPG) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:55

Adam Růžička (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:47

Radim Zohorna (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:44

Nashville Predators - Montreal Canadiens 6:3

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:22

Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 1:4

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:43

Los Angeles Kings - Dallas Stars 3:2

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:30

