Nečasův parťák z Prahy. Kämpf v Torontu nehrál, je ale centrem podle Rulíkova gusta

Když se řešilo, kým by ještě mohl kouč českého nároďáku Radim Rulík doplnit soupisku, padala z NHL jen dvě jména. Tomáš Hertl a David Kämpf. Jako by snad nebyla ve hře varianta, že vypadnou floridští Panteři s Tomášem Noskem. Či spíš jako by neexistoval bývalý pardubický tahoun, kterého Rulík loni odstřihl z nominačního boje po jediném mači... Prý tentokrát nepřipadal v úvahu kvůli hernímu vytížení. U Kämpfa to problém není, přitom od dubna zapsal jen dva starty.

Je zcela přirozené, že má Rulík své favority. Oblíbence. Koně. Proč by neměl stát o Kämpfa, když pro něj odvedl při loňském šampionátu znamenité výkony, v čele s černou prací.

Zároveň Kämpf ukázal, že umí i dopředu, má šikovné ruce, je rychlý, univerzál.

Navíc pokud tlačí repre bota jinde než v obraně, kde jednoduše není kde brát a o její konkurenceschopnosti rozhoduje především momentální forma a osobní disciplinovanost, tak na postu středního útočníka. I přes pokusy s Martinem Nečasem...

A právě s Nečasem to Kämpfovi loni tak šlo, váleli ve druhé brázdě, on na centru, "Néči" na křídle. Blýskl se i v ofenzivnější úloze, než na jakou bývá z klubové úrovně zvyklý.

Kämpf k tomu nepřijíždí úplně studený. Za svůj první start byl v letošním play-off (nejen) fanoušky Maple Leafs chválen. Když po něm v průběhu druhé rundy kouč Craig Berube sáhl, jirkovský rodák hru oživil.

Sršel energií, uměl se s pukem na holi i bez něj správně rozhodovat. Takhle si v tuzemsku pamatujeme Kämpfa ze zlaté Prahy, z "Pragana".

Vzpomínáte? Kämpf tehdy přiletěl až během turnaje, bez jakéhokoliv zkoušení. Už tehdy bylo cítit, jak mu Rulík věří. A mnozí se divili, krčili rameny.

Proč? Jiné borce z NHL před povoláním Kämpfa škrtl, třeba Jakuba Vránu. A také Noska. "Měl jsem rychle jasno," povídal trenér po Noskově jediném vystoupení v přípravě.

Kämpf mívá za velkou louží podobnou pozici, patří do třetí či spíše čtvrté brázdy, na první pohled tedy jednoho zarazí, proč má od Rulíka o tolik jiné zacházení.

Ne, nejde o to, že by si na Noska někdejší asistent Ivana Hlinky či Vladimíra Růžičky zasedl. Kdepak! Jen nemůže nabídnout to, co Kämpf. Špičkový pohyb a rychlé první kroky především.

To, co si Rulík pro hráče v roli všestranného centra představuje. Hledá ty správné typy pro svůj styl. Věrný citátu Herba Brookse…

A tak se loni extraligový šampion z roku 2012 nevešel a teď nepřipadal v úvahu, byť od dubna nastoupil do šestinásobné porce zápasů než Kämpf.

Zato ten jede, Rulíkovi se vyčkávání vyplatilo

Je to důvod k bezbřehé euforii?

Ne, nepřijíždí spasitel.

Je dobré být obezřetný a nemít od odchovance chomutovského hokeje nerealistická očekávání. Chybí mu pravidelné zápasové vytížení, navíc mu poslední duel, kdy se svezl s bídou celého mančaftu, nevyšel. Byl u dvou inkasovaných gólů.

Nicméně zajisté představuje injektáž kvality do sestavy, kde letos chybí střední forvardi jako Pavel Zacha či David Tomášek. Léčí Achilovku ofenzivních řad.

Míří bezpodmínečně do druhé brázdy, kde by dostal větší volnost, než je zvyklý, a která mu slušela? Nebo vypomůže v "bottom six"? Slušnost velí nechat to na Rulíkovi, ale odpověď se nabízí.

Ten ví, že zariskuje, když pro čtvrtfinále řízne do útoků a vsadí na nepříliš rozehraného borce. Jenže své cestě důvěřuje, je o ní přesvědčený.

Stejně jako o Kämpfovi. Zlatém chlapci s číslem 64, co skóroval ve finále.

"Je to špičkový centr," vítá ho.

