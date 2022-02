Nečekaná změna? Po Zachovi zatoužil Vancouver

O Pavlu Zachovi se v probíhající sezoně skoro nemluví. Ročník přitom nemá úplně špatný, to samé se však nedá říct o jeho týmu. New Jersey opět patří do ligového suterénu, ve kterém hráči mohou jen těžko zářit. Český útočník by však mohl být brzo vysvobozen.

Na play off to zase nebude, na úplné dno také ne.

Jednoduše řečeno, sezona Ďáblů bude opět podprůměrná. Momentálně se nachází na dvanáctém místě Východní konference, a to jenom díky posledním dvěma výhrám. Nutno také dodat, že z týmů ze spodku tabulky mají odehráno nejvíc zápasů.

Dá se tak očekávat, že pokud přijde s blížící se uzávěrkou přestupů zajímavá nabídka, nebudou Devils dvakrát odporovat a hráče prodají.

Zvlášť pokud danému hráči po sezoně končí smlouva. A to je právě případ Pavla Zachy. Ten bude sice po sezoně chráněným volným hráčem, tudíž by Devils nikam neutekl, nicméně pokud uvažují nad změnou v útocích, je výměna nejlepší volbou.

Na centrech má totiž New Jersey příjemné starosti. Nico Hischier, Jack Hughes či Dawson Mercer jsou útočníci s obrovským potenciálem, a tak se nabízí otázka, jakou roli by Zacha v následujících letech dostával.

I proto se o Zachu údajně zajímá Vancouver. Ten sice také není žhavým kandidátem na Stanley Cup, nicméně k play off má blíž než Devils.

Kdyby došlo k přestupu, dá se očekávat, že by Zacha zamířil do třetího útoku. Elias Pettersson i kapitán Bo Horvat mají svá místa jistá, nicméně zajímavá příležitost by se otevřela, pokud by došlo k dlouho skloňované výměně J. T. Millera.

Dle zámořských novinářů zatím žádná konkrétní nabídka nepadla, jde spíše o oťukávání a ukazování zájmu.

I tak jde ovšem o zajímavou spekulaci. Když však dáme do kontextu trápení Devils, nové touhy nového managementu Canucks, slušnou sezonu Zachy a končící kontrakt, vyjde nám, že výměna by vlastně dávala smysl.

