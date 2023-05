Nečekaný hrdina. Martinook pálí a přepisuje rekordy

Ani Staal, ani Burns, ani Nečas a ani Jarvis. Hned na druhém místě produktivity Caroliny najdeme Jordana Martinooka. Borec, který je po většinu základní části spíše nenápadným dílkem sestavy, v tomto play off unikátně vystřelil a zažívá životní období.

Martinook musí překvapovat i sám sebe. Přitom svůj styl hry nějak zásadně nezměnil. Stále je v něm cítit dravost. Rychlost, houževnatost a energie jsou stále pevnou součástí jeho hry, a to v čele s pracovní morálkou.

Ale devět bodů ve čtyřech zápasech této série? Včetně gólu a dvou asistencí při úterní výhře 6:1? Na to u Martinooka nejsme zvyklí.

„Nic jsem nezměnil. Snažím se hrát tvrdě a makat na sto procent,“ řekl po parádním vystoupení. „V téhle sérii se mi daří, získávám body, ale myslím, že třeba i v první sérii jsem hrál dobře, ale nebyla tam produktivita.“

A dodal: „Přišli jsme o spoustu klíčových hráčů a potřebujeme, aby se do produktivity zapojili všichni. V zápasech, které jsme v této sérii vyhráli, to tak bylo. Musí to tak vydržet.“

Martinook v prvním kole proti New York Islanders v šesti zápasech nezískal ani bod. Přesto byl vidět.

„Celou tu sérii jsem měl ze své hry dobrý pocit,“ řekl Martinook. „Byl jsem ve hře, ale prostě to tam nepadalo. Nemyslím si, že bych v této sérii něco změnil.“

Martinook je dokonalým případem týmového hráče. Takového by prostě chtěl mít v mužstvu každý.

„Je to jeden z těch hráčů, kterým se často nedostává uznání za práci, kterou odvádí,“ ví dobře trenér Rod Brind'Amour. „Vždycky jsou vidět kluci, kteří sbírají body. Na ty ostatní, kteří odvádějí veškerou práci, se někdy tak trochu zapomíná.“

Martinook je zjevně jedním z nich. Nikdy nebyl plodným střelcem. Tedy až do této série.

Do druhého kola vstupoval s 11 body ve 41 zápasech play-off, všechny v dresu Hurricanes. Na kontě měl jeden vícebodový zápas. V základní části má Martinook na kontě 18 takových zápasů v celkem 559 utkáních.

Proti New Jersey má na kontě čtyři v řadě, což je klubový rekord v počtu po sobě jdoucích vícebodových utkání v play off.

