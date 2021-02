Nečekaný odchod! Koivu končí kariéru

Hokejový svět zasáhla v úterý večer nečekaná novina. Finský útočník Mikko Koivu se rozhodl ukončit svou kariéru. Informoval o tom oficiální web Columbusu Blue Jackets, kde finský útočník naposledy hrál.

Sedmatřicetiletý Koivu strávil skoro celou svou kariéru v Minnesotě, kde v roce 2005 debutoval. O pár let se stal i kapitánem, avšak na Stanley Cup nikdy nedosáhl. Za mimořádný úspěch nicméně musíme považovat fakt, že nikdo v historii organizace neodehrál více zápasů a nezískal více bodů.

Po minulé sezoně už od Wild nedostal nabídku na prodloužení spolupráce, a tak se na trhu s volnými hráči dohodl s Columbusem, za který odehrál sedm utkání.

Dohromady v NHL zapsal přes tisíc zápasů. V nejlepší lize světa se mu celkem 206krát podařilo rozvlnit síť za soupeřovým gólmanem, 505krát tomu pomohl asistencí. Vždy také vynikal svou nadprůměrnou hrou ve vlastní třetině.

„Mikko je prvotřídní profík. Je nám líto, že se rozhodl skončit, ale naprosto to respektujeme, protože tím ukázal svůj charakter i respekt hře,“ řekl za Columbus generální manažer Jarmo Kekäläinen. „Znám ho dlouho a jsem pyšný na to, co dokázal. Ať už v NHL či národním týmu. Do budoucna mu přeji jen to nejlepší.“

Právě v drese Suomi sbíral Koivu spoustu medailí, jak správně Kekäläinen zmínil. Na kontě má pět medailí z mistrovství světa nebo dvě z olympiády.

„Nebylo to pro mě lehké rozhodnutí,“ popisoval Koivu. „V Columbusu jsem byl krátce, ale užil jsem si tady každou minutu. Doufal jsem, že dokážu pomoct týmu k úspěchu, nicméně faktem je, že jsem toho jednoduše nebyl schopný. Vůči spoluhráčům je fér, že končím. Je čas odejít.“

„Jsem nesmírně vděčný Minnesotě i Columbusu za to, že mi dali šanci,“ dodal ještě. „Umožnili mi splnit si sen, který trval šestnáct sezon.“

Nám nezbývá, než před Koivem smeknout klobouk a popřát mu hodně štěstí do další životní etapy.

