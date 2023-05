Nečekaný postup! Kulich se podílel na historickém obratu Rochesteru v AHL

První dva zápasy úvodního kola play off AHL proseděl zraněný mimo hru. Jeho Rochester Americans oba duely prohráli. S návratem svého nejlepšího střelce v základní části tým ožil a nakonec dotáhl fantastický obrat. Dnes v noci vyhráli „Amerks“ nad Syracouse rozhodující pátý duel 5:4 a zahrají si finále Severní divize proti Torontu Marlies.

Mimo jiné tak padá možnost povolání Kulicha do přípravy na mistrovství světa. Pokud jste tuto variantu zvažovali a kladli si otázku, zda by se pro mladý talent našlo v sestavě místo, nemusíte se těmito úvahami víc trápit.

Lupeny na Maple Leafs

V době svého zranění Kulich rozhodně nezahálel. Trenér Rochesteru Seth Appert se osobně zasadil o to, aby měl talentovaný Čech možnost shlédnout sérii NHL mezi Torontem (leží jen kousek od Rochesteru) a Tampou Bay. Záměr byl jasný – dát mladíkovi možnost nasát intenzitu bojů o pohár.

„Odvedl skvělou práci. Výborně se učil, i když nehrál,“ chválil Appert.

Po návratu do akce byl Kulich hladový. K první výhře 8:5 pomohl gólem. Na druhém triumfu 4:0 se podílel úvodní brankou a nahrávkou. V noci na neděli přispěl k výhře 5:4 jedním gólem. Nahrával mu na něj Lukáš Rousek.

„Nechtěl spoluhráče nechat padnout. Hodně ho štvalo, že nebyl k dispozici první dva zápasy. Bavili jsme se s ním o play off i o tom, v jakém stavu musí naskočit. Ta atmosféra ho neděsí. Davy lidí, tlak, viděli jste to na mistrovství světa juniorů, mentálně ho to nesvazuje,“ kvituje trenér.

Americans se obratem v sérii zapsali do historie nižší farmářské soutěže. V sériích hraných na tři vítězná utkání jsou teprve dvanáctým týmem, který obrátil výsledek z 0:2 na 3:2.

Zámořští komentátoři Kulicha chválí, současně ale zdůrazňují, že Čech není sám, kdo jeví v houfu talentů Buffala Sabres žádoucí progres. Švéd Isak Rosén, čtrnáctka draftu 2021, zaznamenal v sérii 4 body (1+3). Americans spoléhají také na Tysona Kozaka, další volbu Sabres z roku 2021, i když až ze sedmého kola. Kozak dostával hodně prostoru v oslabení.

Vychovej mi je

Generální manažer Buffala Kevyn Adams angažoval trenéra Apperta na farmu právě a především s úmyslem, aby mu dohlédl na hráče s perspektivou NHL. Podřízený plní svou misi výborně. Že mužstvo nad tento plán vyhrává, je vítaným bonusem.

„Vyhrávání je součást vývoje. Nemíníme ale vyhrávat na úkor mladých. Chceme vítězit a mladí hráči by toho měli být důležitou součástí,“ vysvětluje svůj záměr Appert.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+