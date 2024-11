Nečekaný problém. Obránce Islanders musí na operaci se srdcem

New York Islanders vydali článek, ve kterém hovoří o zdravotní situaci ve svém týmu, která není šťastná. A už vůbec ne pro obránce Mikea Reillyho, jenž se plně zotavil z otřesu mozku, který utrpěl 1. listopadu, ale podstoupí zákrok na srdci, kvůli němuž bude na neurčito mimo led.

Podle několika citací generálního manažera Isles Loua Lamoriella by po plném zotavení z operace neměly být o Reillyho zdraví žádné dlouhodobé obavy.

„Bylo to zachyceno při různých echokardiografických vyšetřeních, která se dělají z různých důvodů a kterými procházíte při každé situaci po otřesu mozku. Bylo to štěstí v neštěstí, kdy otřes mozku měl. Je to něco, s čím se člověk někdy narodí, ale nikdy o tom nevěděl. Kvalita jeho života bude stoprocentní a po provedení tohoto zákroku bude moci hrát. Zabere to poměrně dost času. Vzhledem k typu zákroku může trvat několik měsíců, než bude zpátky,“ řekl Lamoriello.

Vzhledem k nejistotě procesu rekonvalescence bude pravděpodobně nějakou dobu trvat, než Islanders vydají další oficiální informace o Reillyho stavu. Vzhledem k tomu, že Lamoriello zmínil, že by to mohlo trvat několik měsíců, je velmi pravděpodobné, že se Reilly vrátí až v příští sezoně.

Rodák z Chicaga odehrál za New York 70 zápasů od doby, kdy byl loni stažen z waivers, na který jej umístila Florida Panthers. Během této doby se stal stabilním hráčem, který vstřelil šest gólů a zaznamenal 24 bodů, přičemž v dresu Islanders strávil v průměru sedmnáct minut na zápas.

Tým v oznámení zveřejnil také aktuální informace o dalších zraněných, tedy o Alexandru Romanovovi, Anthonym Duclairovi, Mathew Barzalovi a Adamu Pelechovi.

Romanov má k návratu nejblíže. Z dlouhodobějšího hlediska zatím Duclair, Barzal ani Pelech nejsou v tréninku, ale tým doufá, že zvlášť Duclair se brzy vrátí. Ten je mimo hru se zraněním v dolní části těla od 19. října a původně mu byla stanovena čtyř až šestitýdenní lhůta na zotavení. Barzal a Pelech nejsou mimo hru tak dlouho jako Duclair. Oba se zranili v prvním listopadovém týdnu a stále ještě nedostali povolení od lékařského týmu.

