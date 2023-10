Nečekaný tah Canucks. Podkolzin míří na farmu

Měl být na draftu mezi nejlepšími pěti, ale propadl se. Šance využil Vancouver, který Vasilije Podkolzina vzal před čtyřmi lety z desátého místa. Mladý Rus zatím v NHL nic extra neukázal, a to ani na právě probíhajícím kempu, odkud byl převelen na farmu.

Média ve Vancouveru se k němu jeví poměrně kriticky. „Podkolzin byl ve dvou přípravných zápasech bez bodu a neudělal nic, co by mělo přimět trenéra Ricka Toccheta k tomu, aby ho dal do sestavy,“ píše například novinář Ben Kuzma.

Ilja Michejev v rámci rehabilitace po únorové operaci kolena jen bruslí, nicméně příležitosti na levé straně zatím využili Anthony Beauvillier, Phil Di Giuseppe, Nils Hoglander a Nils Aman.

Vzkaz pro Podkolzina byl tak zřejmý.

"Dostaň se na úroveň NHL," řekl v neděli Tocchet. "Má v sobě všechno. Je to skvělý kluk, ale teď jde o čtení hry a hokejové IQ, které je v tomto vývoji velmi důležité. Když bude hodně hrát na farmě a bude se dostávat do situací, pomůže to růstu jeho hokejového myšlení. Já i celá organizace si myslíme, že jde o správný kok."

Právě váhání v Podkolzinově rozhodovacím procesu vyvolává u někoho mírnou paniku. Měl by být ve svém třetím ročníku dál, nebo je to přirozený vývoj?

"Pracuje tvrdě, ale v jeho hře jsou prostě věci s časem a prostorem, navíc má celkem tuhé nohy," dodal Tocchet. "Nevidí akci, která je přímo před ním. Je to jako šachy. Musíte přemýšlet dva kroky předtím, než zahrajete. Aby hrál 10 nebo 12 minut v NHL, to není zrovna přínosné.“

"AHL je nejlepší způsob, jak dostat jeho čtení hry na úroveň NHL,“ myslí si Tocchet. „Jeho pracovní morálka je však vynikající. Ale nemůže mít v hlavě, že byl desátým hráčem draftu."

Není to poprvé, co byl Podkolzin na podzim přesunut na farmu. Loni se tak stalo v listopadu a později se ukázalo, že šlo o správný krok.

Jeho 18 bodů (7+11) ve 28 zápasech bylo výsledkem toho, že pochopil, co se po něm chce.

"Měl jsem dvě možnosti, jak pokračovat. Vzdát se, nebo pracovat," vzpomíná Podkolzin. "Bylo pro mě dobré získat nějaké zápasy v AHL, abych si vše uvědomil a začal si toho vážit. Jsem tu třetím rokem a chci být pro tým užitečný. Musím zůstat pozitivní."

