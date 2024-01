Nečekaný vzestup? Winnipeg už střádá plány na posily

Nad Winnipegem většina fanoušků spíše ohrnovala nos. V létě totiž vypadalo reálně, že dojde k velkému výprodeji i přestavbě. Opak je ale pravdou. S Jets podepsal dlouhodobý kontrakt jak Mark Scheifele, tak Connor Helleybuck. A Winnipeg jsou teď společně s NY Rangers nejlepším týmem NHL!

Logika tak velí k útoku. A podle zámořských novinářů tomu přesně tak je. Jets prý budou v příštích dvou měsících do uzávěrky přestupů chtít vylepšit svůj kádr.

Generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff má k dispozici určitý prostor pod platovým stropem a s přibývajícími dny bude tým nadále získávat větší flexibilitu.

Na začátku sezony panovalo přesvědčení, že se Jets nakonec budou snažit vylepšit svou obranu, ale zdá se, že by se klub mohl v příštích týdnech zaměřit na případné doplnění druhé řady o centra.

Jets chtějí podle Davida Pagnotty posílit pole hřiště a jsou jedním z týmů, které se zajímají o centra Calgary Flames Eliase Lindholma, který se 1. července může stát nechráněným volným hráčem a je pravděpodobně největší rybou v přestupovém rybníku.

"Před začátkem sezony se mluvilo o tom, že budou s určitostí řešit obranu, ale vzhledem k průběhu sezony a tomu, jak hrají v obraně společně s hvězdnými výkony Connora Hellebuycka se možná přikloní k centru druhé lajny," řekl Pagnotta.

"Nebuďte překvapeni, pokud se do hry o Eliase Lindholma zapojí trochu víc. Už teď o něj mají zájem,“ dodal.

Kromě Winnipegu patří mezi týmy, které se o Lindholma rovněž zajímají, Colorado Avalanche, Carolina Hurricanes a Boston Bruins a další nápadníci budou jistě známi během několika příštích týdnů.

Cheveldayoff by mohl prohledat ligu a hledat další varianty do středu útoku. Jednou z možností by mohl být třeba dlouholetý útočník Anaheimu Ducks Adam Henrique, kterému rovněž končí smlouva.

"Nepřekvapilo by mě, kdyby, zejména pokud zůstanou ve hře i za měsíc, byli Winnipeg Jets aktivní a poohlíželi se po této pozici opravdu důrazně,“ domnívá se Pagnotta.

