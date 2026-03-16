Nečekaný zachránce sezony! Edmonton našel spásu v překvapivém hrdinovi

14. dubna 14:00

David Zlomek

Edmontonu zbývá poslední zápas do startu play-off a pohled na aktuální formu týmu vyvolává u fanoušků v severní Albertě rozporuplné pocity. Na jednu stranu Olejáři za poslední dva duely inkasovali pouze dvakrát, na stranu druhou ale sami vstřelili jediný gól. Pondělní bitva s Coloradem byla oslavou defenzivního hokeje, kterou Avalanche urvali až v nájezdech, ale pro Edmonton z ní plyne jedno zásadní zjištění: Connor Ingram je připraven na roli vyvoleného.

Brankář, kterého se jeho bývalý klub v Utahu v podstatě vzdal a který musel projít asistenčním programem, se vypracoval v absolutní jistotu, která dává týmu klid. „Líbí se mi jeho bojovnost,“ ocenil po zápase obránce Connor Murphy, který před Ingramem zablokoval šest střel. „Dokáže přežít i ty největší skrumáže, když jsme pod tlakem. Skvěle vidí puky přes clony a momentálně je naším nejlepším hráčem.“

Právě post gólmana a důraz na bránění byly v Edmontonu roky největším otazníkem, ale těsně před startem vyřazovacích bojů se zdá, že tyto nedostatky jsou minulostí. Mattias Ekholm si pochvaluje Ingramovo rostoucí sebevědomí a styl, kterým si podmanil brankoviště. „Začíná si na tuhle situaci zvykat, má v sobě ten správný drajv. Puky ho prostě trefují,“ poznamenal zkušený bek.

Sám Ingram sice zářil celých šedesát minut i v drsném oslabení během prodloužení, ale po prohraných nájezdech na sebe byl přísný. „Někde ten zákrok v nájezdech prostě musíte najít. Momentálně se ale v bráně cítím dobře a je fajn, že mi to lepí v pravý čas. Vlastně ani nevím, co tam předvádím, prostě se snažím zastavit puk,“ prohlásil gólman, který do play-off vstoupí jako jednička.

Zatímco dozadu to šlape, útočná mašina Oilers bez zraněných opor nebezpečně vynechává. Absence Leona Draisaitla a Zacha Hymana, kteří dohromady garantují přísun osmdesáti gólů za sezonu, je na ledě cítit každé střídání. Connor McDavid sice proti Lavinám vstřelil svůj 48. gól v ročníku, ale bez svých obvyklých pobočníků hlavně přesilovka ztratila svůj lesk.

Hyman by se mohl vrátit do sestavy už ve čtvrteční derniéře proti Vancouveru, u Draisaitla je však situace stále nejasná. „Sestavu máme pořád silnou a musíme najít cestu, jak skórovat. Pokud si ale pohlídáme obranu, pořád máme šanci vyhrávat,“ věří Ekholm.

