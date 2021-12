Nechápu, že to vyšlo, žasnul Zegras. Fantastickému lobu tleskal i Teemu Selänne

Pečlivě zmapoval terén, nabral puk na čepel a všichni asi čekali … no však to znáte. V zámoří se pro tu kulisárnu vžil výraz „Michigan“. Jenomže Trevor Zegras všechny překvapil. Puk elegantním lobíkem přehodil do předbrankového prostoru, kde si jej ve vzduchu našel Sonny Milano.

Baseballovým úderem ho zametl do sítě.

Výraz obou mladíků nemohl být rozdílnější. Milano měl úsměv od ucha k uchu, Zegras oněměle zíral a držel se rukama za hlavu, jako by vůbec nechápal, co právě provedli.

„Wov,“ hlesl bývalý Kačer Teemu Selänne na twitteru a přidal tleskající dlaně.

Gól dostal ve 26. minutě Anaheim v Buffalu do vedení 1:0. Vítězství potvrdil dvě minuty před koncem Sam Carrick. Při opakovačce uznale zahučel i prořídlý dav přítomných diváků, na utkání Šavlí s Kačery přišlo jen něco přes osm tisíc lidí. Byli odměněni tím, že zažili něco naprosto výjimečného.

„Byl to asi nejneuvěřitelnější gól, při kterém jsem byl na ledě,“ řekl dvaatřicetiletý obránce Ducks Kevin Shattenkirk, který za Colorado, St. Louis, Washington, NY Rangers, Tampu a Anaheim odehrál v NHL 761 zápasů.

V našich končinách předvedl podobný lob zpoza brány kdysi Vladimír Růžička. Wayne Gretzky, který odkoukával a pak mohutně realizoval rozehrávku zpoza branky od Bobbyho Clarkea, se lobu údajně taky nebál. V redakci jsme si společném vzpomínání vybavili ještě šikulu Pavla Dacjuka.

Kousek je to rozhodně ojedinělý. Úspěšné zakončení z něj v případě anaheimského dua dělá něco zcela unikátního. Zegras jako by nechápavým pohledem říkal: „Co jsem to proboha provedl?“ Když rozhodčí po kontrole branku uznali, radovali se oba znovu na střídačce jako malí kluci.

„Měl jsem čas,“ popisoval svůj okamžik Zegras. „Milano si říkal o Michigan. Nabral jsem to, hodil mu to a on zakončil. Zábavné, jak to klaplo. Od začátku jsem chtěl nahrávat. Jak zakřičel ‚Michigan‘, dal jsem mu to. Pořád nemůžu uvěřit, že to vyšlo…“

„Čekal jsem to od něj, Zero umí překvapit,“ smál se po utkání Milano.

Zegrasovi je v jeho druhé sezóně v NHL 20, Milanovi 25. Lídr interního bodování Troy Terry oslavil v září třiadvacáté narozeniny. Krásná akce jen potvrdila, v jaké překvapivé pohodě letos mladí tahouni Kačerů jsou. Po několika porážkách v úvodu sezóny se rozjeli k osmi výhrám v řadě, 33 bodů jim momentálně stačí v Pacifické divizi na druhé místo.

