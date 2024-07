Kevin Hayes ví, že má co dokazovat. V minulé sezoně si útočník v dresu St. Louis Blues připsal v 79 zápasech 29 bodů. Ani závěr jeho angažmá v Philadelphii nebyl ničím, na co by rád vzpomínal. Teď má v Pittsburghu šanci na reparát.

Hayes však vedl, že poslední dvě sezony jeho sebevědomí nenarušily. V Pittsburghu to plánuje ukázat. „Stále si myslím, že na to mám, že můžu pomáhat body,“ řekl. „Chci to ukázat spoluhráčům a trenérskému štábu.“

Generální manažer Penguins Kyle Dubas uvedl, že se očekává, že Hayes začne sezonu na pozici centra. Hayes má zkušenosti i na křídle a uvedl, že skutečnou představu o tom, jak se do týmu hodí, bude mít až blíže k tréninkovému kempu v září. Bez ohledu na to, kde zakotví, chce dvaatřicetiletý hráč vytěžit maximum.

„Abych se dostal zpátky tam, kde si myslím, že bych v této lize měl být, stačí si vybudovat správný vztah s trenérem, získat jeho důvěru a být schopen hrát ve všech situacích,“ popisoval Hayes. „Jsem hráčem, který dává přednost přihrávkám. Chtěl bych to trochu přehodit na střeleckou mentalitu. Obecně se snažím, aby hráči, se kterými hraji, byli kolem mě lepší. Myslím, že šance v Pittsburghu mi to umožní.“

Hayes vstupuje do své jedenácté sezóny v NHL a v 713 zápasech v dresech New York Rangers, Winnipeg Jets, Flyers a Blues nasbíral 415 bodů. Na kontě má dvě dvacetigólové sezony, v ročníku 2017/18 zaznamenal 25 branek za New York a v ročníku 2019/20 23 gólů za Philadelphii. V posledních dvou letech se však od něj odklonily dva týmy.

„Ve Philadelphii jsem podepsal sedmiletou smlouvu. Měl jsem jeden špatný rok se zraněními,“ vzpomínal Hayes. „Nemyslím si, že jsme si s trenérem Tortorellou v mém posledním roce ve Philadelphii rozuměli, což je naprosto v pořádku. A pak v St. Louis mám pocit, že jsem nikdy nenašel správnou roli. Prostě jsem se jim asi nehodil do jejich plánu.“

Hayes proto řekl, že se cítí být nesmírně motivován tím, že míří k Penguins.

„Určitě je to zásah do ega, když jdete do dvou týmů během dvou let,“ řekl. „Jsem docela sebevědomý člověk. V lize jsem už dlouho. Mám za sebou úspěšné sezony. Vím, co musím udělat, aby moje hra fungovala. Myslím, že v Pittsburghu k tomu budu mít dobrou příležitost.“

