Nechcete mě? Vyměňte mě! Zkušenému tvrďákovi se splnilo přání

Do New Yorku přicházel s velkou pompou. Přichází největší tvrďák ligy, tohle nám přesně chybělo, pochvalovali si fanoušci. A ač se bude na angažmá Ryana Reavese vzpomínat spíše v dobrém, rozchod byl poměrně trpký. Novým působištěm zkušeného borce se stala Minnesota.

Fanoušci s dobrou pamětí si jistě vzpomenou. Byl to pohled, který určitě bolel všechny příznivce Rangers. A jak se nakonec ukázalo, tak také činovníky. V jednom ze zápasů proti Washingtonu si na borce Rangers v čele s Panarinem ve velkém troufnul útočník Capitals Tom Wilson.

Napadnuté borce vůbec nikdo nebránil, a proto přišel řez. Majitel vyhodil generálního manažera, nově příchozí Drury avizoval, že jeho cílem je, aby se proti Blueshirts hrálo těžko. I proto to léto přivedl z Vegas Ryana Reavese, vyhlášeného tvrďáka, proti kterému se do bitky chce málokomu.

Celá minulá sezona šla podle plánu. V premiérovém ročníku Reavese mezi mrakodrapy byli Rangers jiným týmem, vydatně tomu pomáhal i on. Sem tam i bodoval, což byl velký bonus.

Ale současný ročník? Ze strany Reavese velké trápení. Rangers se s ním na ledě nedařilo, patřil mezi nejpomalejší hráče a nejednou se stal jenom kuželem, kolem něhož proletěl soupeřův útočník. Několikrát z toho byl i pobyt na tribuně.

Když se tak stalo naposled, tedy v nedávném zápase proti Los Angeles, Reavesovi došla trpělivost a požádal o výměnu. Vyhověno mu bylo téměř ihned, Rangers jeho odchod totiž také vyhovoval.

Zbavili se totiž útočníka, který by asi stejně nehrál a dost možná by jako nespokojený borec rozviklal kabinu. Kromě toho odchází i poměrně výrazný plat v podobě 1,75 milionu dolarů.

Vyhlášeného tvrďáka bude nově platit Minnesota, která do New Yorku poslala pouze výběr v pátém kole draftu v roce 2025.

„S Rangers jsme se o něm bavili už několik týdnů,“ poodkryl pozadí obchodu generální manažer Minnesoty Bill Guerin. „V New Yorku byl velmi oblíbený, pro tým toho udělal spoustu, ale v poslední době moc nehrál. Přichází k nám hráč, který je v tom, co dělá, naprosto elitní. Velká osobnost, tuna energie, to náš tým teď potřebuje.“

