Nechci v NHL jen přežívat, hlásí Cootes po nováčkovském kempu Canucks

5. července 1:18Denisa Veselá
Devatenáctiletý centr Braeden Cootes zářil na rozvojovém kempu Vancouveru Canucks. Po loňském debutu a rychlém návratu do juniorky zesílil, získal mentální odolnost a v ringu talentů jasně ukázal, že je připraven na trvalý skok mezi elitu.
Většina kluků bere letní nováčkovské kempy jako seznamovačku, kde se hlavně nechtějí zranit a v klidu si osahají klubový systém. Jenže Braeden Cootes nemá v povaze hrát na půl plynu. Devatenáctiletý centr si na závěrečné hře tři na tři dělal z obránců dobrý den, dával góly z úniků a jasně ukázal, že juniorská soutěž už mu začíná být malá. Rozvojový trenér Canucks Mikael Samuelsson jen uznale kroutil hlavou: „Ten kluk je na misi. Nechce být na kempu mladíků, chce rovnou do NHL. Má neskutečné tempo a chce mít puk pořád na hokejce. Stojí jako první ve frontě na bruslařská cvičení a chce víc. Baví mě to sledovat.“
Přitom Cootes už dobře ví, jaké to je, obléknout dres Kosatek. Loni v říjnu šokoval, když se jako osmnáctiletý probojoval z kempu přímo do prvního týmu. Po třech zápasech sice putoval zpátky do juniorky, ale tahle rychlá ochutnávka NHL ho neskutečně nakopla. Po uplynulé sezoně dřel na ledě v Edmontonu s hotovými hráči z NHL a do Vancouveru teď dorazil o pár kilo těžší, silnější a hlavně s úplně jiným nastavením v hlavě. Už to totiž není ten vyjukaný nováček, co se bojí podívat na své hokejové idoly.
„Při tom prvním zápase se všechno seběhlo strašně rychle, nikdo nečekal, že tým udělám. Možná jsem na to nebyl úplně mentálně připravený. Teď už vím, co mě čeká. Nechci v NHL jen přežívat. Chci mít herní vliv, dávat góly a pomáhat týmu vyhrávat. Pokud bych to nedělal, pak je správná cesta AHL. Ale já si věřím,“ říká odhodlaně Cootes.
Na kempu bydlel na pokoji s letošní trojkou draftu Calebem Malhotrou. Právě jeho v jednom ze střídání chladnokrevně vyškolil, když kolem něj prolétl po křídle a zavěsil. „Je super šikovný,“ popsal Malhotra. „Hned při jednom z prvních střídání mě neskutečně objel. Je to skvělý bruslař s elitními dovednostmi a už se těším, až s ním budu v budoucnu hrát.“
Cootes se netají tím, že chce svůj styl hry modelovat podle Nicka Suzukiho z Montrealu, zodpovědného a rychlého obousměrného centra. A situace ve Vancouveru mu hraje do karet. Canucks loni odpálili radikální přestavbu kádru, vyměnili řadu veteránů a také kapitána Quinna Hughese a staví na mladé krvi.
„Když se dostanete do NHL, hrajete proti chlapům, které jste celý život sledovali. Jsou to idolové. Najednou jsou to ale soupeři a vy z nich nesmíte mít přehnaný respekt. Je jedno, jestli jdete proti Ekholmovi, nebo klukovi z juniorky, musíte se chovat úplně stejně. Když si věříte, je to na ledě vaše superschopnost,“ zamyslel se Cootes.
Kanadský útočník má v povaze mířit na nejvyšší cíle. Na podzimním hlavním kempu udělá všechno pro to, aby si místo v prvním týmu Canucks vybojoval natrvalo. A podle toho, co předváděl na rozvojovém kempu v Abbotsfordu, ho trenéři budou z kádru škrtat jen velmi těžko.