Nechte Ehlerse tady, říká šatna Jets. Trh s volnými hráči ale nachystá nabídky

Nikolaj Ehlers se v den výstupních rozhovorů neobjevil v kabině Winnipeg Jets. Zatímco spoluhráči balili výstroj a odpovídali na otázky o budoucnosti, on už byl na cestě do Evropy, kde se připojil k reprezentaci Dánska na mistrovství světa. Zda si ještě někdy obleče dres Jets, zůstává otevřenou otázkou. Po deseti sezonách v klubu mu končí smlouva a od 1. července může jako nechráněný volný hráč podepsat kdekoliv.

Téma Ehlersovy budoucnosti v šatně rezonovalo. Jeho spoluhráči dali jasně najevo, že by si přáli, aby zůstal. „Nikkyho mám rád a doufám, že zůstane. Ale tohle není moje rozhodnutí,“ řekl Vladislav Namestnikov. Asistent kapitána Josh Morrissey k tomu dodal: „Hraju s ním devět let. Je to výjimečný hráč, výborný spoluhráč a skvělý člověk. Miluju s ním hrát a doufám, že zůstane, ale tohle jde mimo mě.“

Ehlers letos odehrál další produktivní sezonu – nasbíral 63 bodů (24+39), přidal osmou sezonu s 20+ góly a v play-off přidal pět bodů ve dvou kolech, čímž více než zdvojnásobil svůj dosavadní bodový účet ve vyřazovací části. Na otevřeném trhu by tak mohl být velmi žádaným jménem. „Je to jeden z našich nejlepších hráčů. Na ledě dokáže nést hru, byl klíčem k přesilovkám a v kabině má silný hlas,“ řekl Kyle Connor. „Je obrovsky důležitý.“

Brankář Connor Hellebuyck, který Ehlerse vídá každý den na tréninku, jeho přínos shrnul jasně: „Je srdcem a duší mnoha věcí, které tu děláme. Nejen výkony na ledě, ale i tím, jaký je člověk. Má vaši podporu bez ohledu na to, co prožíváte.“

Ehlers byl draftován v roce 2014 jako devítka celkově a od té doby v týmu zůstal. Sedmiletý kontrakt na 42 milionů dolarů, podepsaný v roce 2017, mu letos končí. A pokud Winnipeg nenabídne novou smlouvu dřív, může 1. července odejít bez kompenzace.

Vedle něj řeší Jets i další jména. Mason Appleton, Brandon Tanev a Haydn Fleury jsou také bez kontraktu. „Zatím jsme s klubem moc nemluvili, ale doufám, že k tomu dojde,“ řekl Appleton. „Je to zvláštní situace. Když máte smlouvu, sezona skončí a víte, co bude. Teď netuším, co přijde.“

Tanev, který jako nedraftovaný hráč právě v Jets odstartoval kariéru, si také přeje zůstat. „Je to místo, kde jdete na zimák s úsměvem. Atmosféra během sezony i v play-off byla neuvěřitelná. Hrát tady je něco speciálního.“

