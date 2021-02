Nedělní večer nabídne souboj Capitals s Flyers a další čtyři zápasy ve skvělých časech

Program NHL sice trpí stále více odloženými zápasy, i tak ale bude dnes k mání hned pět zápasů, všechny navíc ve skvělých časech. Nejprve se už od šesti večer utkají v atraktivním souboji Washington s Philadelphií, o tři hodiny později pak budeme mít na výběr dokonce ze čtyř zápasů. Láká například souboj Dallasu s Chicagem, v jehož sestavě nebude chybět ve výborné formě hrající Dominik Kubalík, který si to rozdá na dálku s Jakubem Voráčkem o to, kdo se osamostatní na čele kanadského bodování českých hráčů.

18:00 Washington Capitals - Philadelphia Flyers

Už od 18 hodin středoevropského času se utkají dva týmy z horních pater Východní divize Washington a Philadelphia. Washington už má zdárně za sebou dlouhou absenci ruských hráčů z důvodu porušení covidových pravidel, alespoň Alexander Ovečkin s Dmitrijem Orlovem už jsou zase zpátky v mužstvu. Washington nasbíral v jedenácti zápasech patnáct bodů a je v divizi třetí. Poslední dva zápasy mu ale nevyšly. Nejprve prohrál odvetu 3:5 s Bostonem a pak nestačil ani na New York Rangers (2:4). Třetí porážku v řadě by už Capitals rádi odvrátili.

Philadelphia je na tom v tomto ohledu úplně stejně. Také ona po předchozí sérii vítězství poslední dva zápasy nezvládla. Dvakrát prohrála s Bostonem, nejprve 3:4 v prodloužení a pak 1:2. Philadelphia má o bod víc než Washington, ale také odehrála o zápas víc. Mezi Caps a Flyers to bude také souboj českých útočníků. Za Washington nastupuje Jakub Vrána (3+8) a za Philadelphii Jakub Voráček (3+8), který je společně s Dominikem Kubalíkem aktuálně nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

21:00 Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes

Jak Columbus, tak i Carolina, se nacházejí v Centrální divizi na postupových příčkách. Blue Jackets stihli odehrát už dvanáct utkání a připsali si v nich třináct bodů, v tabulce jsou díky tomu třetí. Columbus na začátku sezony upoutal hlavně ostře sledovanou výměnou s Winnipegem, za Pierra-Luca Duboise získal Patrika Laineho a Jacka Roslovica. Fin zaznamenal ve dvou zápasech jeden gól, Američan v pěti zápasech 4 body (1+3). Columbus má čerstvě za sebou dva zápasy s Dallasem, nejprve prohrál 3:6, na druhý pokus už zvítězil 4:3.

Carolina zažívá výborný start do sezony. Stihla odehrát pouze osm zápasů (o čtyři méně než Columbus), ale na kontě už má 12 bodů a je pouze jeden bod za svým dnešním soupeřem. Hurricanes dokázali z osmi zápasů šestkrát vyhrát, jen dvakrát vyšli bodově naprázdno. Naposledy se jim to stalo v posledním zápase s Chicagem, na jehož ledě prohráli 4:6. Předtím měla Carolina šňůru pěti vítězství, na kterou by nyní zase ráda navázala. Nepomůže jí k tomu ovšem český brankář Petr Mrázek, který měl na startu sezony skvělou formu, nyní však laboruje se zraněným palcem.

21:00 Dallas Stars - Chicago Blackhawks

Dallas kvůli koronaviru odstartoval sezonu později než všechny ostatní týmy, vstup do nového ročníku mu ale vyšel výborně. Začal demolicí Nashvillu 7:0 a vyhrál všechna čtyři úvodní klání sezony. Jenomže pak Stars opustili domácí American Airlines Center, začali putovat po stadionech soupeřů a od té doby získali ve čtyřech zápasech jen tři body a jediné vítězství. Po osmi zápasech má Dallas na kontě jedenáct bodů a v tabulce Centrální divize je až šestý. Oproti soupeřům má však stále menší počet odehraných zápasů. Stars se konečně zase vrací domů a proti Chicagu budou chtít za každou cenu získat dva body.

Chicago na rozdíl od Dallasu nemělo vůbec dobrý vstup do nového ročníku a úvodní čtyři utkání prohrálo. Od té doby se už přeci jen dokázalo zvednout a na kontě má čtyři vítězství ve dvanácti zápasech. Blackhawks jsou v tabulce divize pátí a drží se na dostřel postupovým příčkám, to je ale dáno hlavně tím, že mají odehráno až o čtyři utkání více než Tampa, Florida, Carolina a Dallas. Poslední tři zápasy nicméně Chicago bodovalo, z toho dvakrát vyhrálo, takže formu má dobrou. Na druhém místě týmového kanadského bodování Chicaga je český útočník s jedenácti body (3+8) Dominik Kubalík , který se naposledy proti Carolině blýskl třemi body.

21:00 Florida Panthers - Detroit Red Wings

Florida je na začátku sezony jedním z příjemných překvapení soutěže. Stihla zatím odehrát vinou několika odložených zápasů jen osm utkání, ale ještě ani jednou se jí nestalo, že by vůbec nebodovala. Na kontě má čtrnáct bodů a v tabulce Centrální divize je druhá jen o bod za Tampou, která má odehrán o jeden zápas víc. Naposledy se Florida utkala dvakrát s Nashvillem, nejprve prohrála 5:6 v prodloužení, ale pak se zase vrátila na vítěznou vlnu výhrou 2:1. Florida se může zatím spolehnout na své tradiční útočné opory, Jonathan Huberdeau má 12 bodů (4+8) a Aleksander Barkov 11 bodů (4+7).

Detroit na rozdíl od Floridy prožívá hororový vstup do sezony, ve dvanácti utkáních získal pouhopouhých šest bodů. Méně bodů už má na kontě ze všech týmů NHL pouze Ottawa a je jasné, že pokud se nestane zázrak, budou Red Wings opět v play-off chybět, na postupové čtvrté místo již nyní ztrácejí šest bodů. Aktuálně má Detroit na kontě už osm porážek v řadě, ve kterých dokázal jen dvakrát bodovat, naposledy padl dvakrát s Tampou (1:3, 1:5). Na kluzištích soupeřů Detroit ze šesti odehraných zápasů vydoloval jen jeden bod. Nejvytěžovanějším obráncem týmu je Filip Hronek, naposledy po nemoci naskočil do hry už i Filip Zadina a hned si připsal jednu asistenci.

21:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings

Také Vegas patří mezi týmy, kterým už bylo odloženo několik utkání, takže se do boje zatím vrhli jen osmkrát. Od 27. ledna je čekala více než týdenní pauza, včera už ale do kolotoče znovu naskočili a hned si připsali vítězství 5:2 nad Los Angeles. Vegas z osmi zápasů získalo třináct bodů a zatím jen jednou prohrálo v základní hrací době. S pouze devatenácti brankami má nejlepší defenzívu v divizi, to je ale dáno právě i menším počtem odehraných utkání. Doma Golden Knights zatím odehráli šest utkání a pětkrát z nich vyšli jako vítězové. Nejproduktivnějším “rytířem” je zatím Mark Stone se třinácti body (3+10).

Los Angeles se naopak na startu sezony trápí a pokud se rychle nezvedne, bude moci myšlenky na play-off brzy zmačkat a zahodit. Kings už stihli odehrát deset utkání, tedy o dvě více než Vegas, ala ne kontě mají pouze osm bodů. Los Angeles zatím v této sezoně jen třikrát vyhráli, z posledních tří utkání naopak vždy odcházeli poraženi, naposledy právě proti Vegas. Kings však mají naději, že by se jim mohla dnešní odveta povést lépe, protože předchozí dvě střetnutí na ledě Vegas vyhráli. Venku si navíc Los Angeles připsalo dvě ze svých tří letošních vítězství. Lídrem bodování je nestárnoucí Slovinec Anže Kopitar s třinácti body (1+12).

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+