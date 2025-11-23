NHL.cz na Facebooku

Nedraftovaný nováček hrdým rytířem! Bowman se naplno zabydlel v sestavě Vegas

23. listopadu 15:42

Jakub Ťoupek

Dvaadvacetiletý Braeden Bowman si po velmi dobrém ročníku na farmě vysloužil smlouvu s Vegas. Začátek nové sezóny mu opět vyšel na výbornou a naplno se přesunul do prvního týmu, kde se rozhodně zahanbit nenechává. Vedle Eichela sbírá jeden bod za druhým.

Zaplul do první lajny a na první přesilovku. Příběh, jaký nikdo před sezónou nejspíš neočekával. Rodák z Kitcheneru se ihned ve svých prvních utkáních v nejlepší hokejové lize světa ukazuje v tom nejlepším světle. 

Debut si Braeden Bowman připsal 14. listopadu proti Islanders, to ještě nebodoval. V následujících pěti utkáních ale získal 5 bodů a postupně sbírá minuty po boku Jacka Eichela jak v první útočné formaci, tak na první přesilovce. 

V pátek proti Utahu zazářil dvěma body, což bylo jeho první vícebodové utkání v kariéře, svoji střeleckou formu potvrdil i v noci proti Anaheimu. Bowman si v předbrankovém prostoru našel kotouč, poslal Vegas do vedení, a svoji sérii natáhl na tři zápasy se vstřeleným gólem.

Úctyhodná čísla na dvaadvacetiletého plejera, který nebyl draftován. Organizace si jej všimla po dvou skvělých sezónách v OHL, kdy za Guelph Storm nasázel 71, respektive 72 bodů, a po loňském nováčkovském kempu, kam byl pozván, dostal kontrakt s farmou.

Bowman zaznamenal ve své úvodní profesionální sezóně v AHL 14 gólů a 36 bodů v 68 zápasech, což mu stačilo k tomu, aby se propracoval do druhé útočné řady Silver Knights. Vegas jeho formy využilo a podepsalo s ním v březnu nováčkovský kontrakt, díky kterému si jej mohlo povolat do NHL.

Zatím se mladému útočníkovi daří, uvidíme ale co s jeho pozicí v mužstvu udělá návrat Williama Karlssona, který by neměl dlouho chybět.

