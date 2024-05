Neexistující ofenziva Rangers, hvězdy mlčí. Šesťorkin to sám neutáhne, litují fanoušci

Florida je zatím v sérii proti New York Rangers lepší. Nejhorší pro borce z Manhattanu je, že to uznávají i jejich fanoušci. Ofenziva Rangers mlčí a není schopná překonat obranný val Floridy. Probudit se musí hlavně Artěmij Panarin s Mikou Zibanejadem.

Po celou sezónu New York Rangers neměli s ofenzivou problém. I když se jim jejich výkony nelíbily, stejně góly dávali a vyhrávali. Byl to pomyslné kouzlo, které všechny přesvědčí, že jsou v této sezoně právě tím osudovým týmem.

Možná už ale kouzlo vyprchalo. Rangers se nedaří dávat góly v momentech, kdy to potřebují. Tedy když dohánějí.

„Nějaké šance máme,“ pokrčil kritizovaný centr Mika Zibanejad. „Máme nejlepšího brankáře, oni mají také velmi dobrého gólmana. Nějaké šance tam byly. Zatím ale nepadly do branky. Ale nemůžete se tím nechat ovlivnit, prostě jdete dál do dalšího zápasu.“

Rangers byli v pátém utkání lepší než ve třetím a čtvrtém zápase na Floridě. To jen zvyšuje frustraci z toho, že se jim nepodařilo vstřelit ten jeden gól.

Ten se čeká právě od Zibanejada, ten ale mlčí a opět po roce ukazuje, že není typem hráče do play off. Dva góly dal v prvním zápase druhého kola proti Carolině, od té doby sbírá jen asistence, a to ještě sporadicky. Chris Kreider se stal hrdinou v šestém zápase proti Hurricanes, od té doby až do dneška též mlčel.

Proti tak dobrému týmu, jakým Florida je, to je prostě málo. Nepomáhají si ani přesilovkami, které byly jinak špičkové.

„Prostě to nejde,“ hlesl obránce Adam Fox. „Musíme ty šance využít. Nějaké šance máme. Zápasy ale nevyhráváte na základě toho, že se dostanete do šance. Musíte je využít.“

„Každý zápas s nimi je nesmírně těžký, o jednom gólu,“ těžko hledal slova Kreider.

Rangers ale už nemají kam uhnout, čelí vyřazení. V neděli musí bezpodmínečně probudit ofenzivu.

