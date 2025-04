Nejasná budoucnost Bruins. Klub hledá trenéra, Sweeney zatím bez jistoty

Jedna z nejúspěšnějších organizací posledních let se ocitla na rozcestí. Boston Bruins poprvé od roku 2016 chyběli v play off, a tak přichází očekávané změny – klub oficiálně zahájil hledání nového hlavního trenéra, přičemž do užšího výběru kandidátů patří i Joe Sacco, jenž vedl tým jako dočasný kouč po vyhazovu Jima Montgomeryho.

„Joe ví, že spouštíme výběrové řízení. A ví také, že bude součástí finální skupiny kandidátů, protože si to svým přístupem zaslouží,“ uvedl generální manažer Don Sweeney.

Sacco dovedl tým po převzetí do bilance 25–30–7, přičemž sezona skončila celkově nelichotivým skóre 33–39–10 – stejně špatným jako u nejhorších týmů Východní konference. Po výprodeji na přestupové uzávěrce, který zahrnoval i odchod kapitána Brada Marchanda, Bruins nedokázali znovu nabrat směr.

„Dlužíme fanouškům lepší tým,“ prohlásil výkonný ředitel Charlie Jacobs. „Výsledky jsou neakceptovatelné. Kritiku bereme, zasloužíme si ji.“

Výraznější posun pod Saccem nenastal. Po Marchandově odchodu následovalo deset porážek v řadě a definitivní propad směrem k draftové loterii. Klub navíc letos poprvé od roku 2015 postrádal jasný směr – od výměn až po trenérské rošády.

Zatímco pozornost se upíná na nový trenérský tým, v zákulisí visí otazník i nad budoucností samotného Sweeneyho. Generální manažer, který v Bostonu působí od roku 2015 a jehož smlouva vyprší po příští sezoně, zatím nemá jistotu dalšího setrvání.

Prezident klubu Cam Neely situaci okomentoval neurčitě: „Ještě zvažujeme, jaký bude další krok. Don tu udělal hodně dobré práce. Rozhodnutí přijde brzy.“

Sweeney sám uvedl, že ho nejistota kolem kontraktu nijak neomezuje. Na stole má ale hned několik zásadních úkolů – výběr nového kouče, doplnění kádru a zhodnocení vývoje mladých hráčů, přičemž právě kritika draftů je jedním z opakujících se témat. Z aktuálního kádru jsou Sweeneyho výběry například Charlie McAvoy, Jeremy Swayman nebo John Beecher – ale obecně panuje názor, že výnosnost draftů je pod průměrem.

Neely se proti této představě ohradil: „Tohle je narativ, který se s námi táhne už dlouho. Třeba v roce 2015 nebyl Don ani plně u kormidla, draft byl jen měsíc po jeho nástupu.“

