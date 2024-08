Nejbohatší sportovci Česka? V TOP 10 je sedm hokejistů

Tři nejbohatší hokejisté jsou zároveň třemi nejlépe placenými sportovci Česka – žebříčku tak vládnou smlouvy z NHL. A další hokejisté? Nejlépe placeným Čechem v Evropě by mohl být Roman Červenka, u kterého se mluví o roční gáži 20 milionů korun.

Žebříček je sestaven na základě článku Seznam Zpráv a práce magazínu Forbes, který se financím sportovců věnuje pravidelně. Oproti jiným žebříčkům již počítáme s novými kontrakty Hronka i Nečase.

Všechny uvedené částky jsou ale hrubé roční mzdy – a sportovci z nich na daních a dalších poplatcích odvedou i více než polovinu.

1. David Pastrňák (Boston Bruins)

Druhý nejlépe placený hokejista uplynulé sezony NHL je logicky i nejbohatším českým sportovcem. Čerstvý mistr světa David Pastrňák. podepsal na jaře 2023 osmiletý kontrakt v Bostonu a jeho příjmy z uplynulé sezony přesáhnou 300 milionů korun hrubého (v uplynulé sezoně mu Bruins platili 13 milionů dolarů, nejbohatší MacKinnon měl v Coloradu 16,5 milionu).

2. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Dalším v historii českých sportovců se smlouvou větší než 10 milionů dolarů ročně je Tomáš Hertl, jeho kontrakt ze San Jose přebrali Vegas Golden Knights. Odchovanec Slavie působí v nejvyšší lize už dvanáctým rokem a jeho plat přesáhne 230 milionů korun.

3. Filip Hronek (Vancouver Canucks)

V Kanadě jsou s Filipem Hronkem spokojeni, odpovídá tomu i nová smlouva s Vancouver Canucks, díky které si ročně vydělá 220 milionů korun. Obránce uzavírající první tři nejlépe placené české sportovce je v šestadvaceti letech nejmladším v top 10, na třetí místo se brzy vyšvihne právě díky novému kontraktu.

4. Patrick Schick (fotbal, Bayer Leverkusen) – 200 milionů korun

5. Ondřej Palát (New Jersey Devils)

Pátým nejlépe placeným sportovcem Česka je rodák z Frýdku-Místku. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu půjde do následující sezóny s výrazně nižším platem než do té, která právě skončila, i přesto si za svůj kontrakt v přepočtu vydělá více než 160 milionů korun.

6. Tomáš Souček (fotbal, West Ham United) – 152 milionů korun

7. Martin Nečas (Carolina Hurricanes)

Na zhruba 150 milionů korun hrubého si v příští sezoně NHL přijde Martin Nečas poté, co nedávno podepsal nový dvouletý kontrakt v Carolině. Po dlouhém čekání se nakonec vyhnul arbitráži i trejdu a od podzimu by měl již patřit mezi největší lídry Hurricanes.

8. Pavel Zacha (Boston Bruins)

Na seznamu nechybí ani spoluhráč Davida Pastrňáka a střelec posledního gólu Bruins v letošním play-off Pavel Zacha. Ten si v sezoně 2023/24 vydělal přes 135 milionů.

9. Jakub Vrána (St. Louis Blues)

Momentálně je bez smlouvy, v uplynulém ročníku ale pobíral plat přes 5 milionů dolarů. A navzdory tomu, že v NHL odehrál jen 21 zápasů, do žebříčku TOP 10 nejbohatších sportovců Česka v tuto chvíli stále patří.

10. Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková (tenis, wimbledonské šampionky)

