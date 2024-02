Nejcennější Žralok? Kluby krouží kolem Granlunda, Pittsburgh se loni spálil

O jednoho centra Žraloci přišli, další se chystá ke svému návratu. "Doufám, že už budu hrát," říká Mikael Granlund o nejbližším zápase San Jose. Kdo ví, kolik jich ovšem v dresu s parybou překusující hokejku ještě přidá. Vždyť je to právě on, autor jednoho z neslavnějších gólů historie MS, kdo může přinést největší odstupné při případném trejdu. Přesně tak to vidí uznávaný novinář Frank Seravalli. A dodává, že kluby volají do Severní Kalifornie a na všestranného Fina se vyptávají.

"Když se podíváte na soupisku Sharks, tak právě Granlund by jim mohl vynést nejlepší protihodnotu."

Seravalli není sám, kdo si všiml, že se brzy dvaatřicetiletému forvardovi podařilo výkonnostně zvednout po hororovém angažmá v Pittsburghu.

Penguins loni přivedli ve stejné fázi sezony Granlunda z Nashvillu, zaujalo je mimo jiné 64 bodů, co u Preds zvládl v ročníku 2021/22, a obětovali za něj cenný draftový výběr (2. kolo v roce 2023).

Tehdejší GM Ron Hextall měl za to, že proti Teddymu Bluegerovi to bude pro třetí pětku upgrade.

Šeredně se spletl, Granlundovi to u Tučňáků vůbec nešlo. Později vyšlo najevo, že nebyl stoprocentně fit, a s tím souvisí také jeho aktuální podstatně lepší hra.

Jakmile byl zdravý a necítil se ničím limitovaný, válel.

V prosinci byl dlouho jedním z nejproduktivnějších hráčů měsíce, blýskl se šnůrou šesti zápasů s minimálně jedním bodem, nastřádal jich během ní tucet. Chytrými pasy vybízel parťáky ke skórování, vzorně bodoval ve hře pět na pět a na něm a Tomáši Hertlovi stály přesilovky.

Po 39 zápasech je na 28 bodech, navzdory tomu, že se už jednou rozehrával po zranění. Teď ho to čeká podruhé.

Spolu s oním bídným působením u Pens jsou to dva zdvižené varovné prsty. Stejně jako smlouva platná až do roku 2025. Oněch pět milionů dolarů ročně se umí změnit ve značnou přítěž.

Zájemci se přesto rojí a Seravalli očekává, byť by leckterý analytik možná nesouhlasil, kvalitní odstupné. Zůstává otázkou, zda Granlunda GM Mike Grier, který ho získal v rámci balíčku plejerů a draftových voleb za Erika Karlssona, bude chtít dvojnásobného mistra světa pustit.

Jemu i trenéru Davidu Quinnovi se Granlund zamlouvá, líbí se jim jeho chytrost i týmovost, pro mladší parťáky je skvělým mentorem. Dobrá nabídka by ale Griera mohla přesvědčit, moc dalších hodnotných hráčů k dispozici nemá.

A je zcela zjevné, že při přestupové uzávěrce nebude za kupce...

Share on Google+