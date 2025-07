Nejdražší brankoviště? Vládne Montreal, jeho šéfové chválí Dobeše

Největší investice do brankářů v celé NHL? Najdete ji překvapivě v Montrealu. Canadiens aktuálně vážou do svých gólmanů téměř 15 milionů dolarů ročně, ale jak ukazují poslední kroky vedení klubu, má to svůj důvod. Dlouhodobě sází na Samuela Montembeaulta, zároveň ale otevírá dveře mladším. A čím dál víc se do nich tlačí český brankář Jakub Dobeš.

Čtyřiadvacetiletý gólman podepsal na začátku července nový dvouletý kontrakt s průměrným výdělkem 965 tisíc dolarů ročně. Klíčové je, že jde o jednocestnou smlouvu, Dobeš tedy zůstává v NHL a bude plnohodnotným členem prvního týmu Canadiens. Pro gólmana, který si v závěru minulé sezony řekl o pozornost spolehlivými výkony, je to další důkaz důvěry.

„Dobeš nám toho ukázal hodně. Získal pro nás pár velkých bodů v závěru základní části, naskočil do play off a zvládl to i pod tlakem,“ chválil Dobeše výkonný viceprezident klubu Jeff Gorton pro RG.org. „Pokud uvidíme, že je někdo připravený, vždycky jsme připravení mu dát šanci. Klidně i na úkor zkušenějších.“

A přesně taková situace se teď rýsuje. Canadiens sice přivedli zkušeného Kaapa Kähkönena jako pojistku, ale dlouhodobé řešení hledají uvnitř týmu. Montembeault zůstává jedničkou, ale během sezony by měl dostat větší prostor k odpočinku. Vloni odehrál 62 zápasů základní části, a i když byl po přestávce Four Nations ve skvělé formě, klub ví, že víc než šedesátku by gólman dlouhodobě táhnout neměl.

„Je cíl mít možnost odlehčit našim klíčovým hráčům, včetně brankáře,“ potvrdil Gorton. „Už před sezonou si stanovíte nějaký plán, ale reálný vývoj ho vždycky ovlivní. Když se někdo rozchytá, jedete s ním. Tak to bylo se Samem, ale letos bychom rádi šli cestou větší rotace.“

Dobeš má za sebou přelomovou sezonu, kterou z větší části strávil na farmě v Lavalu, ale v důležitých chvílích dostal šanci i nahoře. Když přišel na řadu, nezklamal. V play off zasáhl do jednoho zápasu, který Canadiens vyhráli, a celý závěr ročníku naznačil, že by mohl být připravený na větší zodpovědnost.

Montreal mu tímto krokem dává jasný signál: věříme ti. A zároveň se pojistil proti výkyvům formy či zdraví podpisem Kähkönena. I ten má jednocestnou smlouvu, ale krátkodobou jen na jeden rok.

