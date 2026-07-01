Nejdražší obránce historie. Chicago podepsalo s novou posilou

1. července 16:00David Zlomek
Vedení Chicaga Blackhawks proměnilo svou čerstvou akvizici v základní stavební kámen budoucnosti. Poté, co Blackhawks minulý týden získali obránce Bowena Byrama z Buffala Sabres, se okamžitě stalo prioritou pojistit si ho na dlouhou dobu. Podle informací insidera Darrena Dregera z TSN se obě strany dohodly na šestiletém prodloužení smlouvy v celkové hodnotě 75 milionů dolarů.
Tento kontrakt, který podle zpráv vstoupí v platnost až od přespříští sezony 2027/28, přinese Byramovi průměrný roční příjem ve výši 12,5 milionu dolarů. Tím se stane vůbec nejvýše placeným obráncem v historii NHL z hlediska průměrného ročního platu.
Mimochodem, Byramův plat bude o dva miliony dolarů vyšší, než na kolik si v roce 2014 přišli Patrick Kane a Jonathan Toews. Pro přesnější srovnání je však třeba dodat, že zatímco Kane a Toews tehdy v prvním roce svých smluv ukrojili každý 14,7 % z celkového platového stropu, Byram bude zatěžovat rozpočet Chicaga přibližně z 11 %. Svou strukturou navíc dohoda připomíná krok z roku 2021, kdy Blackhawks hned v den výměny podepsali s Sethem Jonesem osmiletou smlouvu na 76 milionů dolarů.
Je to nepochybně obrovský finanční závazek, pro Chicago ale může mít velký smysl. Aby Blackhawks Byrama získali, museli Sabres obětovat letošní celkovou 4. a 45. volbu v draftu a obránce Louise Creviera.
Byram, který do NHL vstoupil v roce 2019 jako čtyřka draftu v dresu Colorada Avalanche, má za sebou statisticky nejlepší ročník kariéry. V uplynulé sezoně zaznamenal 11 gólů a 31 asistencí, čímž si vytvořil osobní maximum 42 bodů v základní části. V průměru trávil na ledě 22 minut a 20 sekund na zápas a nasbíral 15 kladných bodů v bilanci plus/minus. V play-off přidal dalších 7 bodů ve 13 duelech, než Buffalo ve druhém kole vyřadil Montreal.