Nejen další Tkachuk! Brady přináší velkou přidanou hodnotu, Florida půjde na pohár

22. června 9:00David Zlomek
Když Florida Panthers v letech 2024 a 2025 dvakrát za sebou zvedli nad hlavu Stanley Cup, celá NHL se třásla před jejich nenáviděným, agresivním hokejem, který dirigoval provokatér Matthew Tkachuk. Po roční pauze zaviněné marasmem zranění teď generální manažer Bill Zito odpálil bombu, která ligu děsí ještě víc. Z Ottawy získal jeho mladšího bratra Bradyho. Florida tak v jednom týmu spojila oba sourozence, což z už tak nepříjemných Panthers dělá absolutní noční můru pro každého soupeře.
Představa, že se proti vám v jednom zápase postaví oba bratři Tkachukové, vyvolává u obránců v NHL žaludeční vředy. Brady přináší do Sunrise přesně ten typ hokeje, na kterém Panthers vybudovali své tituly. Se svými fyzickými parametry je ještě o něco urostlejší než Matthew a do fyzických střetů, bitek a provokací chodí možná ještě s větším zaujetím.
Brady navíc není žádné kopyto do čtvrté lajny. V posledních letech si v Ottawě stabilně držel průměr kolem bodu na zápas, třikrát pokořil hranici 30 gólů a s cap hitem 8,205 milionu dolarů na další dva roky je pro Floridu finančně luxusní trefou.
Zámořští novináři ho veskrze vidí jako univerzála, který v elitní šestce Panthers sedne kamkoliv, ale největší peklo nastane, pokud ho trenéři uplatní v jedné formaci s Matthewem. Rodinná chemie, kdy oba bratři hrají na hraně pravidel, cloní před brankou a nenechají si líbit jediný hit, posune útok Floridy do absurdních výšin. Společně s uzdraveným Aleksanderem Barkovem, Samem Reinhartem nebo Bradem Marchandem má Florida jádro, které může Východní konferenci terorizovat další tři roky.
Zatímco na Floridě se slaví, v Ottawě zůstala pachuť. Brady Tkachuk sice v Kanadě roky nosil na dresu „C“ a prohlašoval, jak město miluje, realita v zákulisí ale byla podle insidera Elliottea Friedmana úplně jiná. Tkachuk sice vynechal výstupní schůzky kvůli porodu druhého dítěte, ale při následném rozhovoru s generálním manažerem Stevem Staiosem na rovinu odmítl garantovat, že v Ottawě prodlouží smlouvu po roce 2028.
Jeho zástupci rovnou předložili seznam čtyř klubů, kam je ochotný jít (Carolina, Florida, Minnesota, Vegas) s jasnou preferencí pro Panthers. Vzhledem k tomu, že Tkachuk měl plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, Senators byli bezmocní. Spekulace navíc dlouhodobě otravovaly kabinu a dělaly z týmu v médiích terč, takže Staios raději řízl do živého hned.
Ottawa sice ztratila svou tvář, ale inkasovala brutální balík: letošní 9. a 25. volbu v prvním kole draftu, chráněný první draft 2029 a druhou volbu pro rok 2027. Senators se sice zbavili lídra, který při letošním vypadnutí z play-off s Carolinou nepředvedl vůbec nic (0 gólů, 0 asistencí), ale získali obří kapitál, který se teď podle insiderů pokoušejí okamžitě vyměnit za jiné velké ryby, ve hře je údajně lov na Jasona Robertsona z Dallasu nebo Jordana Kyroua ze St. Louis.