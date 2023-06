Nejen Hellebuyck. Winnipeg je v rozkladu, kdo z Tryskáčů se má stěhovat?

Když se napříč NHL rozhlédnete po nejvýraznějších adeptech na výměnu, na dlouho se zdržíte u soupisky Winnipegu. Vždyť i zámořský web TSN do první desítky svého žebříčku zařadil hned tři Tryskáče. Všichni se dokonce vměstnali do TOP5! O koho jde? O Connoru Hellebuyckovi nejspíš dobře víte, stejně tak o opět nespokojeném Pierru-Lucu Duboisovi. Kdo je tím třetím?

Nepodepíšu.

Hellebuyck je další americkou star, co chce opustit kanadský klub.

Náhoda? Spíš trend. Ať každého vede třeba lehce odlišná motivace, směr migrace hokejové kvality je jasný. Hellebuyck touží po poháru i změně prostředí, vítěz Veziny z roku 2020 zkrátka vidí svou budoucnost jinde než ve Winnipegu.

Jets dal vše, co v sobě měl. Vždyť ve čtyřech z poslední šesti ročníků byl nejvytěžovanějším brankářem NHL. Pro úspěch Jets udělal maximum. Odejde s čistým svědomím. S největší pravděpodobností do pár týdnů.

GM Kevin Cheveldayoff se pokusí za něj získat co nejvíc, a tak nebude s výměnou meškat. V průběhu příští sezony by cena klesala.

Fuč chce také Dubois, což dostává Cheveldayoffa do obdobné pozice jako loni Johnny Gaudreau s Matthewem Tkachukem Brada Trelivinga, tehdejšího generálního manažera calgarských Flames.

Výhodou pro Cheveldayoffa je to, že za oba dostane protihodnotu (Dubois sice nemá smlouvu, ale je RFA).

A to platí i o třetím borci. Marku Scheifelem pochopitelně.

Je mu třicet, vstupuje do posledního ročníku své smlouvy (osmiletá na 49 milionů dolarů) a dosud nemá s Winnipegem podepsáno. Má se za to, že podobně jako Hellebuyck by uvítal přestup do kádru s ambicí získat Stanley Cup.

U Tryskáčů odehrál celou kariéru (Hellebuyck také), 723 zápasů. Letos se blýskl osobním rekordem v počtu branek za sezonu, zastavil se na 42 trefách. "Musím si vybrat svou další cestu," říkal už v létě 2022. Doteď si ji nezvolil, alespoň ne oficiálně.

Absence nového kontraktu ale mnohé naznačuje.

Stejně jako sílící spekulace o jeho výměně. Přibývají každým dnem, množí se také potenciální destinace. Zámořský list Winnipeg Sun vypichuje Boston Bruins, detroitské Red Wings a Hurikány z Caroliny.

Coby elitní centr je mimořádně atraktivním artiklem. A Cheveldayoffovi může zásadně pomoct s neodvratnou přestavbou. "Chevy" má podstatně méně svázané ruce než Treliving minulé léto. Co dokáže z přestupu tří hvězd vytěžit?

