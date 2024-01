Nejen veteráni. Kterých pět talentů bylo v poslední době vyměněno při uzávěrce přestupů?

Výměny před uzávěrkou přestupů se většinou týkají největších hvězd s končícími smlouvami či veteránů, kteří by uchazečům o Stanley Cup mohli přinést užitek. V poslední době však bylo vyměněno celkem dost talentovaných hráčů, kteří se následně prosadili v nové organizaci. Kterých pět vybral portál Daily Faceoff?

Ryan Lindgren do New York Rangers

Bruins chtěli před play off zkušeného střelce a zisk Ricka Nashe se zdál být řešením. Nash měl nejlepší dny dávno za sebou, ale přesto dokázal získat pět bodů ve 12 zápasech play off, než v létě 2018 ukončil kariéru.

Velkou roli zde však sehrál Lindgren. V té době měl po druhém ročníku ukončit své působení na univerzitě v Minnesotě a později na jaře se měl stát hráčem NHL. Netrvalo dlouho a Lindgren se spojil s Adamem Foxem a vytvořili jednu z nejlepších obranných dvojic v NHL, která je spolu dodnes.

Ryan Graves do Colorada Avalanche

Graves už v době, kdy tým vyhrál pohár, z Colorada odešel, ale i tak to byla velká trefa generálního manažera Joea Sakica. Chris Bigras, který zamířil do Rangers, za ně nikdy neodehrál ani jeden zápas a nesplnil očekávání, které do něj byla vkládána poté, co byl v roce 2015 vybrán jako 32. v pořadí.

Graves se mezitím stal důležitou součástí sestavy Colorada. Dvoumetrový obránce se během dvou celých sezon v klubu stal pevným členem obrany, v ročníku 2019/20 si připsal 9 gólů a 26 bodů v 69 zápasech. Následně podepsal tříletou smlouvu na 3,16 milionu dolarů ročně.

Avs využili jeho hodnoty v roce 2021 a poslali ho do New Jersey za Michaila Malceva a volbu ve druhém kole draftu. Graves si nyní v Pittsburghu vydělá více než 5 milionů dolarů za sezónu, přičemž průměrně stráví 19:53 minut za noc.

Sean Durzi do Los Angeles Kings

V té době to pro Leafs vypadalo jako obrovská výhra. Jake Muzzin, posila z LA, dodal obraně Leafs velikost a tvrdost.

Zranění však Muzzinovi znemožnila odehrát s Torontem celou sezónu, přičemž se očekává, že kvůli problémům s krkem už si nikdy nezahraje. Je to škoda, protože když ho Leafs získali, hrál Muzzin solidní hokej a měl za sebou třetí více než čtyřicetibodovou sezonu v kariéře.

Rychlý posun vpřed do současnosti a Durzi se stal nejcennějším kouskem z této transakce. Durzi byl během svých dvou sezon nedoceněným článkem obrany Los Angeles, až posléze získal větší roli. Nyní by v Arizoně Durzi mohl poprvé v kariéře překonat padesátibodovou hranici.

Mason Marchment do Floridy Panthers

Marchment, kterého Leafs podepsali jako nedraftovaného volného hráče v roce 2018, si asi nikdy nemyslel, že se později stane žádaným hráčem NHL. V dresu Leafs debutoval v sezóně 2019/20 a ve čtyřech zápasech si připsal asistenci. Leafs ho při uzávěrce přestupů vyměnili na Floridu za Denise Malgina, který ke konci sezony odehrál osm zápasů, než se vrátil domů do Švýcarska.

Marchment však na Floridě skutečně našel formu. V sezoně 2021/22 si v 54 zápasech připsal 18 gólů a 47 bodů, což mu vyneslo příjemné zvýšení platu na 4,5 milionu dolarů za sezonu až do roku 2026, a to v barvách Dallasu. Florida si ho nemohla dovolit udržet, ale Marchmentův přínos jen za ten jeden rok za vše stál. V minulém ročníku se trápil, ale letos má při svém dosud nejlepším hokeji našlápnuto k 66 bodům.

Justin Barron do Montrealu Canadiens

Avalanche potřebovali v roce 2022 posilu a získali ji. Artturi Lehkonen nezklamal a dodal týmu dalšího veterána, který bude podstatný v boji o pohár. Zranění ho vyřadilo z většiny této sezony, ale v minulém ročníku zaznamenal v 64 zápasech nejlepší výsledek kariéry - 21 gólů a 51 bodů – a ukázal, že výkony v play off nebyly náhoda.

Montreal však v Barronovi získal klíčovou součást budoucnosti. 22letý Barron se v přestavujícím se klubu etabloval jako obránce první čtyřky. Je to solidní obousměrný hráč, který se dokáže díky své rychlé práci nohou dostat z problémů, a ve své první kompletní sezoně v NHL začíná skutečně ukazovat svou hodnotu. Výhra pro obě strany.

