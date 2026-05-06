Nejhorší gólman, co kdy chytal finále? Hart má nelichotivý rekord, v záloze číhá šampion

10. června 16:00Tomáš Zatloukal
Jde o unikát, který by nejspíš s radostí přenechal komukoliv jinému. Carter Hart jako první inkasoval v úvodních čtyřech zápasech finálové série vždy nejméně čtyři góly. Píše se o nešťastném, smolném zápisu do dějin NHL, instagramový účet The Gist Canada s téměř sto tisíci sledujícími pak informaci interpretoval poněkud příkře: "Hart je oficiálně tím nejhorším brankářem, který kdy čapal ve finále Stanley Cupu." A sbírá lajky po stovkách... I kvůli Kanaďanově minulosti.
Kontext?
The Gist Canada má, jak píše na svých sociálních sítích, následující poslání: "vytváření férového prostředí prostřednictvím rovnocenného zpravodajství o mužských i ženských sportech:"
A je tu evidentně značný průnik mezi množinami zahrnující sledující tohoto účtu a lidmi, pro které je navzdory loňskému osvobozujícímu verdiktu Hart sexuální predátor či snad jen eskamotér, případně těmi, jež zkrátka účastí na kontroverzních orgiích zklamal.
Pokud byste byli pedanti na čísla a zcela zanedbali jakékoliv další okolnosti, tak má The Gist Canada pravdu. Takhle hrozný vstup do rozhodující série o stříbrný pohár ještě žádný "kasař" nepředvedl. Ale skutečně chytá Hart špatně?
To už je jiná debata a názory se různí. Objevují se hlasy, že jen díky němu je finále vyrovnané, že jen málokdo by odolával nátlakové hře Hurikánů z Caroliny tak dobře jako on, kdysi obří naděje zámořského hokeje, které se povedlo ve Vegas restartovat kariéru.
Pravda bude, jak už to tak bývá, někde uprostřed. Hart předvedl vícero bravurních zákroků, vybral si i pár slabších momentů, rozhodně si ovšem nevedl mezi třemi tyčemi Golden Knights zásadně hůře než Frederik Andersen na druhé straně...
Snad jen Brandon Bussi zatím oba zastiňuje.
Při pohledu na Bussiho, zdatnou výpomoc ze střídačky, se probouzí téma, které týden, dva zpátky působilo jako sci-fi. Že by svérázný kouč John Tortorella mohl vytáhnout eso z rukávu. Či spíše divokou kartu. Hřmotného čahouna Adina Hilla.
Borce, jemuž se povedlo dovést ambiciózní klub k premiérovému titulu před třemi lety. Ale také někoho s nikterak famózní základní částí. Ostatně byl to Tortorella, kdo Hilla po svém příchodu odstavil. Vybral si jasně - jeho jedničkou je Hart. Jeho starý známý od Letců z Philadelphie.
I média za velkou louží ale předkládají jako námět k zamyšlení, zda by nestálo za to rovnováhu sil změnit.
Vždyť ani Andersen v dlouhodobé fázi sezony neexceloval, stejně pak vystřihl excelentní první tři rundy v play-off. Hill má navíc onen štempl vítěze. Machra, co tyhle chvíle už zažil a zvládl. Tortorella má v Hillovi zajímavou možnost. S plusy a mínusy.
Využili byste ji na jeho místě?